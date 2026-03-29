Olympic se loučil s Jiřím Valentou. Co přestal pít, byl smutný, vzpomínal Janda

  20:08aktualizováno  20:08
Skupina Olympic se v pražském kině MAT loučila se svým bývalým klávesistou Jiřím Valentou, který ve věku 66 let spáchal sebevraždu. Přišla řada přátel. Na hudebníka kromě kolegů z kapely zavzpomínal i Jimi Hand, pro něhož byl „víc než bratr“.

„Když to řeknu úplně otevřeně, byl trochu rozporuplný. Měl určité neduhy, ale byl skvělý parťák. Když k nám přišel, tak se skamarádil s Ferdou, to byli dva noví kluci, kteří k nám přišli,“ vzpomíná Petr Janda.

„Jeho životní zlom nastal, když si řekl, že nebude pít. Od té doby se jeho osobnost změnila. Už byl takový smutný. Už to nebyl on. Říká se, že když lidi, kteří celý život pijí, přestanou, tak se to v nich najednou zlomí a jsou z nich takoví lidé bez krve a bez nálady,“ prohlásil Janda.

Skupina Olympic uspořádala rozloučení se zesnulým bývalým členem Jiřím Valentou v kině MAT. (29. března 2026)
Milan Broum s manželkou na rozloučení se zesnulým členem Olympiku Jiřím Valentou v kině MAT (29. března 2026)
Stanislav Hložek na rozloučení se zesnulým členem Olympiku Jiřím Valentou v kině MAT (29. března 2026)
Jakub Wehrenberg a Petr Janda na rozloučení se zesnulým bývalým členem skupiny Olympic Jiřím Valentou v kině MAT (29. března 2026)
22 fotografií

„Když se dávalo do hromady moje těleso Blastery, ke kterému jsem Jirku pozval, tak když jsme zjistili, jak nám to funguje, jak lidsky, tak hudebně, tak Jirka říká: ‚To snad není možný, to jsem ještě nikdy nezažil.‘ Byl z toho úplně na větvi, že jsme byli schopni vypotit stejné tóny v ten stejný moment, aniž bychom si cokoli řekli. Takové spojení se jen tak nenajde,“ říká Jimi Hand.

„Točil jsem mu kytary do nějakých projektů pro Českou televizi, pod různé pořady, znělky. Byl pro mě víc než brácha. Strašně blbě se to popisuje. Vztah nás dvou byl naprosto mimořádný,“ uvedl frontman skupiny Blastery.

Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta, Milan Peroutka. Nové CD skupiny Olympic Sopka bylo pokřtěno v pražské pizzerii Venezia. (20. září 2007)

„Jirka byl mimochodem trampík. Byl to obyčejný člověk, který měl rád lidi. Pomáhal, kde mohl. Humor byla jeho silná stránka. Vždycky se mi líbilo, jak rozesmívá lidi,“ dodal.

Hudebník, jenž v dnes již legendární kapele Olympic působil mezi lety 1986 až 2020, odešel z tělesa po dlouhých 34 letech spolupráce ze zdravotních důvodů. Podle vyjádření zarmoucené rodiny spáchal ve věku 66 let sebevraždu. Jeho dobrovolnému odchodu podle nejbližších však dopředu nic nenasvědčovalo.

Jeho psychický stav se začal zhoršovat v roce 2013 po smrti bubeníka Milana „Ferdy“ Peroutky, který náhle zemřel po odehraném koncertu. Valenta začal tehdy navštěvovat psychiatra a z Prahy se přestěhoval do klidnější oblasti na Sázavě. Jeho místo v kapele zastoupil skladatel a textař Pavel Březina, který vyhrál konkurz vypsaný kapelou.

Zastaneme práci jako muži, říkají ukrajinské vězeňkyně. Míří na frontu

Ukrajinská vojačka během výcviku v Záporožské oblasti. (30. listopadu 2025)

Tardif předá hokejovou federaci IIHF, na prezidenta už znovu kandidovat nebude

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Rozhovor

Penzijko by nám mělo přinést deset až patnáct tisíc měsíčně navíc k důchodu, říkají výzkumníci

Premium
důchodci penze důchod práce věk procházka stáří

Vydržel jen 44 dní. Tottenham odvolal trenéra Tudora, kdo přijde místo něj?

Igor Tudor, kouč Tottenhamu, během utkání s Nottinghamem.

Čínu a Koreu naštvaly japonské učebnice. Dráždí je sexuální otrokyně i sporná území

Berlínská socha symbolizující utěšitelky, které byly během války nuceny...

Schodiště

Svět pod povrchem. Fenomén jeskyní, propastí a podzemí vůbec v suterénu plzeňského gotického domu

Svět pod povrchem: Jeskyně, podzemí a podsvětí v umění 19. století

Ukrajinci znovu udeřili na ruský přístav v Baltu, na jihu Finska se zřítily dva drony

Finská policie blokuje cestu nedaleko obce Kuovola, kde se zřítily dva drony....

Karlovy Vary - Liberec 4:0. Rozhodne až sedmý zápas, zářil navrátilec Beránek

Hráči Karlových Varů slaví gól v šestém čtvrtfinále proti Liberci.

Nárok mají, ale poporodní péče se nedočkají. Novinku provázejí potíže i spory

Ilustrační snímek

Úhel pohledu

Nedíváš se, stejně zaplatíš. Kafkovský poplatek pro Kavčí hory by měl být zrušen

Sídlo České televize na Kavčích horách (25. července 2024)

Jágr: Konec kariéry? Oficiální to není. Už mi ale nedává smysl hokeji tolik obětovat

Jaromír Jágr při rozbruslení předzápasem s Vítkovicemi.

