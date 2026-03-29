„Když to řeknu úplně otevřeně, byl trochu rozporuplný. Měl určité neduhy, ale byl skvělý parťák. Když k nám přišel, tak se skamarádil s Ferdou, to byli dva noví kluci, kteří k nám přišli,“ vzpomíná Petr Janda.
„Jeho životní zlom nastal, když si řekl, že nebude pít. Od té doby se jeho osobnost změnila. Už byl takový smutný. Už to nebyl on. Říká se, že když lidi, kteří celý život pijí, přestanou, tak se to v nich najednou zlomí a jsou z nich takoví lidé bez krve a bez nálady,“ prohlásil Janda.
„Když se dávalo do hromady moje těleso Blastery, ke kterému jsem Jirku pozval, tak když jsme zjistili, jak nám to funguje, jak lidsky, tak hudebně, tak Jirka říká: ‚To snad není možný, to jsem ještě nikdy nezažil.‘ Byl z toho úplně na větvi, že jsme byli schopni vypotit stejné tóny v ten stejný moment, aniž bychom si cokoli řekli. Takové spojení se jen tak nenajde,“ říká Jimi Hand.
„Točil jsem mu kytary do nějakých projektů pro Českou televizi, pod různé pořady, znělky. Byl pro mě víc než brácha. Strašně blbě se to popisuje. Vztah nás dvou byl naprosto mimořádný,“ uvedl frontman skupiny Blastery.
„Jirka byl mimochodem trampík. Byl to obyčejný člověk, který měl rád lidi. Pomáhal, kde mohl. Humor byla jeho silná stránka. Vždycky se mi líbilo, jak rozesmívá lidi,“ dodal.
Hudebník, jenž v dnes již legendární kapele Olympic působil mezi lety 1986 až 2020, odešel z tělesa po dlouhých 34 letech spolupráce ze zdravotních důvodů. Podle vyjádření zarmoucené rodiny spáchal ve věku 66 let sebevraždu. Jeho dobrovolnému odchodu podle nejbližších však dopředu nic nenasvědčovalo.
Jeho psychický stav se začal zhoršovat v roce 2013 po smrti bubeníka Milana „Ferdy“ Peroutky, který náhle zemřel po odehraném koncertu. Valenta začal tehdy navštěvovat psychiatra a z Prahy se přestěhoval do klidnější oblasti na Sázavě. Jeho místo v kapele zastoupil skladatel a textař Pavel Březina, který vyhrál konkurz vypsaný kapelou.