Omdlévání na place i Ripleyová jako muž. Co možná nevíte o kultovním Vetřelci?

NOSTORMO/PRAHA V úterý 8. října slaví kulatých 70 let herečka Sigourney Weaverová. Tu proslavila hlavně role mariňačky Ellen Ripleyové v hororové sci-fi sérii Vetřelec. První díl z roku 1979 divákům ukázal pravou tvář vesmírného strachu. Podívejte se se serverem Lidovky.cz na osm věcí, které možná o kultovním filmu nevíte.

Stránka 1 ze 8 Další stránka

Autentické klubání

Ikonická scéna, ve které se mariňákovi Kanovi, kterého ztvárnil letos zesnulý herec John Hurt, vylíhne z břicha vetřelec, šokovala ve své době diváky. Překvapené reakce okolostojících herců navíc nejsou hrané. Nikdo jim totiž předem neřekl, co se ve scéně bude dít. „Herci věděli, že se to odehraje. Nikdo ale nevěděl v jaké scéně. Režisér Ridley Scott navíc nechal umístit umístil malé výbušné kapsle okolo mého filmového zranění, takže když se to stalo, všechny ostatní herce to ohodilo krví,“ vzpomínal na natáčení John Hurt.