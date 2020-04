Praha V Česku se kvůli opatření proti šíření koronaviru zrušilo či přerušilo natáčení zahraničních štábů zhruba za pět miliard korun. V případě výroby českých filmů, dokumentů a animované tvorby je zatím zrušeno nebo přerušeno natáčení v hodnotě 500 milionů korun. Ve svém materiálu, který mapuje dopady koronaviru na audiovizuální průmysl, to uvedlo několik oborových sdružení.

Navrhují v něm také opatření, která by mohla dopady zmírnit. Kromě finanční pomoci požadují také co nejdříve otevřít kina za dodržování bezpečnostních podmínek, jako třeba omezený počet diváků na jeden sál a nošení roušek. Požadují také co nejdříve umožnit natáčení bez roušek.



Asociace producentů v audiovizi již dříve uvedla, že opatření proti šíření koronaviru může v Česku do konce roku způsobit pokles filmové výroby o 75 procent.