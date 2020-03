Opatření vlády mohou připravit kina o 100 milionů Kč měsíčně, tvrdí finanční analytik

Vzhledem k rozhodnutí vlády o zrušení všech hromadných akcí s účastí více než sta lidí mohou česká kina přijít až o 100 milionů korun měsíčně. Dnes to sdělil hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Do kin loni zavítalo přes 18,3 milionu návštěvníků, což je o 12 procent více než předloni. Tržby se meziročně zvýšily o 15 procent na 2,6 miliardy korun. Na svém webu o tom informuje Unie filmových distributorů. Průměrné vstupné se loni meziročně zvýšilo ze 138,82 koruny na 142,83 koruny. Kovanda z toho vyvozuje, že průměrná měsíční ztráta kin, která by vznikla neúčastí veškerých diváků, by se pohybovala kolem 200 milionů korun.



Některá kina však na zákaz reagují tak, že budou prodávat vstupenky do 99 návštěvníků tak, aby se vešla do vládního limitu. Například Modřanský biograf, jedno z prvních kamenných kin na území Prahy, uvedl na svých facebookových stránkách, že plánované projekce neruší, ale omezí kapacitu pro maximálně 99 osob. Také pražské komorní kino Edison Filmhub s kapacitou promítacího sálu 75 sedaček zatím provoz neomezuje.

„K omezení však dojde nejen na straně nabídky, ale také poptávky. Lidé budou do kina nyní po zákazu chodit méně, neboť jejich obava z nákazy právě i kvůli zákazu narůstá. Ztráta kin tak nebude dosahovat 200 milionů korun, ale zhruba „jen“ 100 milionů měsíčně, ovšem v závislosti na další intenzitě šíření nákazy. Může to být i více. Celá ekonomika, její segment pořádaní hromadných akcí, bude počítat ztráty v miliardách,“ uvedl Kovanda.

Zákaz shromažďování od sta lidí výše je podle Kovandy poměrně přísný. Například ve Francii nebo Švýcarsku se zákaz vztahuje na akce pro 1000 a více lidí. „V zahraničních zemích, kde k podobnému zákazu již došlo, postupují pořádající společnosti tak, že se snaží akci nikoli rušit, nýbrž posouvat její termín konání. I posun termínu totiž může být pojištěn. Lze předpokládat, že podobný postup budou volit i tuzemští organizátoři,“ dodal Kovanda.