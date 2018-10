Opomíjený muž, který se zasloužil o mnoho. Česká televize uvede dvojdílného Aloise Rašína

PRAHA Mnohdy opomíjený. Alois Rašín, jeden z takzvaných Mužů 28. října, byl politik s osudem tak dramatickým, jaký byl samotné vznik Československé republiky, o který se velkou měrou zasloužil. Česká televize o tomto schopném státníkovi, který si ale dovedl udělat mocné nepřátele, uvede dvojdílný film (14. a 21. října).

Alois Rašín byl nedílnou součástí událostí předcházejících vzniku samostatného státu. Spolu s dalšími „muži října“ a Karlem Kramářem, kterého ve filmu ztvární Miroslav Donutil, se o vznik Československa zasloužili stejnou měrou jako Masaryk s Benešem. Narozdíl od těchto dvou ale Rašín organizoval domácí odboj v podobě organizace Maffie.

Rašínův celý životní osud byl ale velmi dramatický. Jako mladý student se angažoval v demonstracích, bouřil a byl dokonce souzen ve slavném procesu v omladinou. Později byl, již jako politik, spolu s Karlem Kramářem dokonce odsouzen k trestu smrti, před kterým je dost možná zachránila pouze výměna Císaře. Rašínovi bl nějakým způsobem pronásledován celý život. Na jeho bedra také připadna nezáviděníhodná úloha reformovat československou ekonomiku po zničující válce a oddělení se od Rakouska-Uherska. Svým tvrdohlavým (avšak efektivním) přístupem si nadělal mnoho nepřátel. Není tak s podivem, že jeho život vyhasl nešťastnou rukou atentátníkovou již v roce 1919.

„Je až těžko k uvěření, jak málo je toho v obecném povědomí známo o Aloisi Rašínovi, když pochopíte, jak obrovskou a nezastupitelnou roli hrál tento tvrdohlavý a zásadový muž ve vzniku samostatného Československa. Dvoudílný film Rašín snad tento dluh částečně splácí,“ říká ředitel vývoje nových pořadů České televize a kreativní producent filmu Jan Maxa.

„Kdyby takový člověk, jako byl Alois Rašín, byl dnes v jakékoli instituci a měl možnost tu instituci spoluvytvářet a spolurozhodovat o ní, tak jsem si naprosto jistý, že by se v ní neztratil ani jeden špendlík a žádný tendr by nevyvolal pochybnosti,“ říká filmový představitel Rašína Ondřej Vetchý a pokračuje: „Myslím, že kdyby žil v době míru, tak by mohl být pro někoho obtížný svou kritičností, vehemencí a radikálností. Ale kdyby nastala válka, tak by se Rašín znovu objevil, a znovu by se stal jedním z vůdčích mužů. Jsem si jist, že kdyby tady byl po smrti TGM, tak by bubnoval k tomu, abychom bojovali proti Němcům.“

Souběžně s hraným dvojdílným filmem natočil režisér Jiří Svoboda dokumentární film Rodina Aloise Rašína. „To byl vlastně nápad paní Karoliny Breitenmoser-Stransky, pravnučky Aloise Rašína, kterou mrzelo, že o jejím pradědečkovi se přece jen něco ví, ale její dědeček, byť sledoval osud svého otce, včetně odsouzení k trestu smrti, tentokrát nacisty v Berlíně, je zcela opomíjený,“ vysvětluje režisér Jiří Svoboda a uzavírá: „Natočili jsme dokudrama, kde je paní Karolina jakýmsi průvodcem ručícím za autenticitu obsahu. Film postihuje život Aloise Rašína od časů procesu s Omladinou nebo to, jak působil po založení republiky. Druhou část pak tvoří historie jeho syna Ladislava, který se ve stopách svého otce zasazoval o nezávislost republiky, nesouhlasil s přijetím Mnichovského diktátu, byl jedním ze zakladatelů zpravodajské protinacistické sítě a byl uvězněn v řadě káznic.“ Dokument uvede ČT2 v pondělí 22. října ve 20.00 hod.