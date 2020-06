‚Opomíjí hrůzy otroctví.‘ HBO vrátila Jih proti Severu do nabídky s varováním a vysvětlujícími videy

LOS ANGELES Před dvěma týdny stáhla americká televize HBO z nabídky historický velkofilm Jih proti Severu (Gone With the Wind) z roku 1939. Ten je nyní zpět, ale televize ho doplnila varováním a dvěma videy. Vysvětlují historický kontext snímku i otroctví jako takového.

Jih proti Severu se vrátil na americkou službu HBO Max s upozorněním, že zcela „opomíjí hrůzy otroctví“. Osmi Oscary oceněný snímek televize ze své nabídky odstranila počátkem června na vlně protestů hnutí Black Lives Matter (Na životech černých záleží). „Je to film, který když zrovna neopomíjí hrůzy otroctví, tak zobrazuje některé z nejbolestivějších stereotypů o lidech tmavé barvy pleti,“ prohlásil v názorovém článku v Los Angeles Times John Ridley, scenárista oscarového filmu 12 let v řetězech z roku 2013. Ridley jako vůbec první přišel s požadavkem, aby film zmizel z vysílání. Televize HBO na článek odpověděla kladně a Jih proti Severu po nějaké době stáhla. „ Jih proti Severu je produktem své doby a zobrazuje některé etnické a rasové předsudky, které tehdy bohužel byly běžnou součástí americké společnosti. Byly špatné tehdy a jsou samozřejmě špatné i dnes. Myslíme, že nechat tento titul bez vysvětlení a komentáře by bylo nezodpovědné,“ napsala mimo jiné v oficiálním prohlášení. Film je po dvou týdnech v nabídce zpět a doprovází ho dvě videa. První z nich uvádí afroamerická profesorka filmových věd Jacqueline Stewartová. Jde o rozbor historie a kontextu. Stewartová připouští, že Jih proti Severu je jedním z nejoblíbenějších filmů historie, ale upozorňuje, že byl kontroverzní již při své premiéře v roce 1939. Říká, že předválečný Jih je ve filmu zobrazen jako místo plné půvabu a krásy, nikoliv brutality otroctví, na kterém byl ale postaven. Druhé video je záznamem panelové diskuze o komplikovaném dědictví Jihu proti Severu. Ta proběhla v roce 2018 na filmovém festivalu TCM Classic Film v Hollywoodu. Snímek Jih proti Severu natočil v roce 1939 režisér Victor Fleming. Příběh se odehrává okolo milostného vztahu neodolatelné Scarlett O’Harové (Vivien Leighová) a světáka Rhetta Butlera (Clark Gable) na pozadí americké občanské války Jihu proti Severu a následujících let obnovy. Otroctví jakožto jeden z velmi výrazných znaků předválečného Jihu, hraje ve filmu velkou roli. I přes všechnu kritiku snímek nepochybně změnil nahlížení publika na Afroameričany - Hattie McDanielová, která si zahrála všetečnou služku Mammy, byla prvním Afroameričanem v historii, jenž obdržel Oscara. Vydláždila tak cestu mnohým dalším. Sluší se připomenout, že i přes tento fakt nebylo McDanielové kvůli barvě pleti dovoleno zúčastnit se oslavné večere po předávání Oscarů. I při samotném ceremoniálu musela sedět úplně vzadu v sále, daleko od svých hereckých kolegů. Mluvčí společnosti HBO pro Českou republiku Pavla Brožková serveru Lidovky.cz počátkem června potvrdila, že film nebude v tuzemsku k vidění na televizním kanálu HBO, ale ani na streamovací službě HBO Go. Služba HBO Max v České republice zatím nefunguje.