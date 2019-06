Orlando Bloom a Cara Delevignová spojí síly. Seriál, který se natáčel v Česku, má první ukázku

CARNIVAL ROW/PRAHA Carnival Row, čtvrť, kde se lidé ztrácí beze stopy. Záhadnou sérii vražd může vyřešit jen detektiv, který je z ní sám podezřelý, a magická víla zocelená tvrdým životem na ulici. Fantasy seriál o soužití lidí a pohádkových bytostí se celý natáčel v České republice. Carnival Row má premiéru naplánovanou na 30. srpna 2019.

Bytosti z pohádek a bájí utekly z válkou zmítané země, aby útočiště nalezli v Carnival Row, vykřičené čtvrti blíže nespecifikovaného města. Mezi občany města a imigranty vznikají nepokoje. Děj sleduje detektiva Rycrofta Philostrateho (Orlando Bloom), který vyšetřuje sérii brutálních vražd. Vina je samozřejmě obyvateli města automaticky svalována na bájné postavy a hrozí, že se strhne krvavý konflikt. Právě v tom zmatku se ocitá i víla Vignette Stonemossová (Cara Delevigneová), která se musí skrývat, protože je jednou z podezřelých. Podezřelým se nakonec stává i sám Rycroft...

Společnost Amazon si objednala osm dílů seriálu. Režie se ujal Paul McGuigan (Hra o smrti, Nabít a zabít, seriál Luke Cage), který bude i hlavním producentem. O scénář se postaral McGuigan společně s Travisem Beachamem (Pacific Rim, Souboj titánů). Původně měl pilotní díl seriálu natočit renomovaný režisér Guillermo del Toro. Ten od projektu kvůli nedostatku času nakonec odstoupil.



Jde o první velkou spolupráci obou herců v hlavních rolích . Orlando Bloom se proslavil hlavně jako elf Legolas v Pánovi prstenů nebo Will Turner v sérii Piráti z Karibiku. Cara Delevigneová je známá především jako modelka. V roce 2012 si zahrála malou roli princezny Sorokiny ve snímku Anna Karenina. V roce 2015 ji režisér Jake Schreier obsadil do hlavní role filmu Papírová města a to ji proslavilo i jako herečku. Od té doby si zahrála v řadě filmů - Valerian a město tisíce planet, Sebevražedný oddíl nebo Tulipánová horečka.

Česko, domov bájných bytostí

„Nikdy tady nic jako Carnival Row nebylo. Takový příběh spolu s naprosto unikátním světem, motivy a estetikou uvidí televize poprvé. Nemůžeme se dočkat, až to předvedeme divákům,“ sdělil v říjnu 2017 v oficiálním vyjádření Joe Lewis, vedoucí sekce komedie a dramatu v Amazon Studios.

„Seriál se točil kompletně v České republice, měli jsme tu celkem 108 natáčecích dnů a přípravy zabraly dalších pět měsíců. Začaly už v květnu 2017. Ze 60 procent se pracovalo v ateliérech, na pozemku barrandovských studií vyrostly kulisy fiktivního viktoriánského města a v ateliérech řada dekorací. Na jejich stavbě jsme zaměstnali kolem čtyř stovek řemeslníků. Točili jsme ale třeba i v Prachovských skalách, v Liberci, na zámcích Frýdlant a Krnsko,“ uvedl již loni v březnu producent David Minkowski ze společnosti Stillking Features, která natáčení v ČR zajišťovala.