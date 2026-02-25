Oscar 2026: Kdo získá sošku? Nejvíce šancí mají Hříšníci a Jedna bitva za druhou

Slavnostní vyhlášení 98. ročníku Oscarů se uskuteční v neděli 15. března 2026 v Los Angeles. Nejvíce šancí na získání slavné sošky mají filmy Hříšníci a Jedna bitva za druhou.
Oscara za hlavní roli si mezi herečkami odnese jedna z pětice Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudsonová, Renate Reinsve či Emma Stone. O sošku za vedlejší roli se pak utkají Elle Fanningová, Inga Ibsdotter Lilleaasová, Amy Madiganová, Wunmi Mosaku a Teyana Taylorová.

Mezi herci mají v hlavní roli šanci Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan a Wagner Moura. Ve vedlejší roli pak Benicio del Toro, Sean Penn, Jacob Elordi, Delroy Lindo a Stellan Skarsgard.

Nominace na Oscary ovládl thriller Hříšníci, český film Hurikán se do výběru nedostal

Slavnostní předání cen se uskuteční v Los Angeles 15. března a bude ho opět moderovat americký komik a televizní osobnost Conan O’Brien v Dolby Theatre v Los Angeles.

Loni nejvíce sošek získal film Anora s pěti cenami, herecké sošky získali Adrien Brody za film Brutalista a Mikey Madisonová za Anoru, ve vedlejší roli Kieran Culkin za Opravdovou bolest a Zoe Saldaña za Emilii Pérez.

Oscary vyhrála Anora, mezi herci Brody a Madisonová, česká naděje nevyšla

Přehld nominací na Oscary za rok 2025

Nejlepší film
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Velký Marty
Jedna bitva za druhou
Tajný agent
Citová hodnota
Hříšníci
Sny o vlacích

Režie
Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Velký Marty
Paul Thomas Anderson - Jedna bitva za druhou
Joachim Trier - Citová hodnota
Ryan Coogler - Hříšníci

Herec v hlavní roli
Timothée Chalamet - Velký Marty
Leonardo DiCaprio - Jedna bitva za druhou
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B. Jordan - Hříšníci
Wagner Moura - Tajný agent

Herečka v hlavní roli
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne - Kdybych měla nohy, tak ti nakopu
Kate Hudsonová - Smutný song
Renate Reinsve - Citová hodnota
Emma Stone - Bugonia

Herec ve vedlejší roli
Benicio Del Toro - Jedna bitva za druhou
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Hříšníci
Sean Penn - Jedna bitva za druhou
Stellan Skarsgaard - Citová hodnota

Herečka ve vedlejší roli
Elle Fanningová - Citová hodnota
Inga Ibsdotterová Lilleaasová - Citová hodnota
Amy Madiganová - Hodina zmizení
Wunmi Mosakuová - Hříšníci
Teyana Taylorová - Jedna bitva za druhou

Zahraniční celovečerní film
Tajný agent, Brazílie - režie Kleber Mendonça Filho
Drobná nehoda, Francie - režie Džafar Panahí
Citová hodnota, Norsko - režie Joachim Trier
Sirat, Španělsko - režie Oliver Laxe
Hlas Hind Radžab, Tunisko - režie Kausar Bin Háníáová

Nejlepší animovaný film
Arco
Elio
K-pop: Lovkyně démonů
Malá Amélie
Zootropolis: Město zvířat 2

Hudba
Jerskin Fendrix - Bugonia
Alexandre Desplat - Frankenstein
Max Richter - Hamnet
Jonny Greenwood - Jedna bitva za druhou
Ludwig Goransson - Hříšníci

