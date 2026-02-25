Oscara za hlavní roli si mezi herečkami odnese jedna z pětice Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudsonová, Renate Reinsve či Emma Stone. O sošku za vedlejší roli se pak utkají Elle Fanningová, Inga Ibsdotter Lilleaasová, Amy Madiganová, Wunmi Mosaku a Teyana Taylorová.
Mezi herci mají v hlavní roli šanci Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan a Wagner Moura. Ve vedlejší roli pak Benicio del Toro, Sean Penn, Jacob Elordi, Delroy Lindo a Stellan Skarsgard.
Nominace na Oscary ovládl thriller Hříšníci, český film Hurikán se do výběru nedostal
Slavnostní předání cen se uskuteční v Los Angeles 15. března a bude ho opět moderovat americký komik a televizní osobnost Conan O’Brien v Dolby Theatre v Los Angeles.
Loni nejvíce sošek získal film Anora s pěti cenami, herecké sošky získali Adrien Brody za film Brutalista a Mikey Madisonová za Anoru, ve vedlejší roli Kieran Culkin za Opravdovou bolest a Zoe Saldaña za Emilii Pérez.
Přehld nominací na Oscary za rok 2025
Nejlepší film
Režie
Herec v hlavní roli
Herečka v hlavní roli
Herec ve vedlejší roli
Herečka ve vedlejší roli
Zahraniční celovečerní film
Nejlepší animovaný film
Hudba