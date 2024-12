Mádl vykročil k Oscarům. Drama Vlny je v užším výběru zahraničních kandidátů

Finální nominace na Oscary vyhlásí akademici za měsíc, slavnostní ceremoniál v Los Angeles je v plánu na 3. března. Pokud Vlny postoupí mezi finální kandidáty, znamenalo by to pro český film první takovýto úspěch za posledních 20 let. Do nominačního výběru se od rozdělení Československa probojovaly dva snímky: Musíme si pomáhat Jana Hřebejka z roku 2000 a o tři roky mladší Želary Ondřeje Trojana. V kategorii zahraničních filmů získal Oscara naposledy pro Česko Jan Svěrák se snímkem Kolja. Stalo se tak před 27 lety.

Tvůrci Vln tento týden navíc mohou slavit nejen nominaci na Oscara ale také překročení hranice jednoho milionu diváků. Přesně čtyři měsíce od uvedení do tuzemských kin film vidělo na plátně přesně 825 882 diváků v Česku a 174 238 diváků na Slovensku.

Vlny zasazené do konce 60. let minulého století jsou inspirované skutečným příběhem skupiny novinářů mezinárodní redakce Československého rozhlasu a jejich odhodláním přinášet nezávislé zprávy za každou cenu. Autor a režisér filmu Mádl pracoval s osobními vzpomínkami původních členů redakce, kteří ve filmu vystupují pod skutečnými jmény. Vedle Jiřího Dienstbiera v podání Vojtěcha Kotka to jsou Věra Šťovíčková, kterou hraje Tatiana Pauhofová, Luboš Dobrovský (Martin Hofmann), Jan Petránek (Petr Lněnička) nebo Milan Weiner (Stanislav Majer).

Vedle českého zástupce jsou v užším výběru americké akademie také snímky z několika dalších evropských zemí nebo palestinský dokument From Ground Zero. Za jasného favorita letošního ročníku je v mezinárodní kategorii považován francouzský muzikál Emilia Pérez zasazený do prostředí obchodu s drogami. Snímek režiséra Jacquese Audiarda byl nedávno vyhlášen evropským filmem roku a posbíral deset nominací na Zlaté glóby.

Vítězové 97. ročníku Oscarů budou oznámeni na tradičním ceremoniálu v Los Angeles v noci na 3. března.