Oscaři 2020. Český animovaný film Dcera se dostal do užší nominace, Nabarvené ptáče neuspělo

Herečka ve vedlejší roli - Kathy Batesová, Laura Dernová, Scarlett Johanssonová, Florence Pughová, Margot Robbie

Kostýmy - Irčan, Králíček Jojo, Joker, Malé ženy, Tenkrát v Hollywoodu

Mix zvuku - Ad Astra, Le Mans ´66, Joker, 1917, Tenkrát v Hollywoodu

Editace zvuku - Le Mans ´66, Joker, 1917, Tenkrát v Hollywoodu, Star Wars: Vzestup Skywalkera

Soundtrack - Joker, Malé ženy, Manželský příběh, 1917, Star Wars: Vzestup Skywalkera

Krátký animovaný film - Dcera (český film), Hair Love, Kittbul, Memorable, Sister

Herec ve vedlejší roli - Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci, Brad Pitt

Dokument celovečerní - American Factory, Cave, The age of Democraxy, For Sama, Honey Land

Dokument krátký - In the Absence, Learning to Skateboard in the Warzone...

Nejlepší mezinárodní film - Corpus Christi, Honey and, Miseráble, Bolest a sláva, Parazit