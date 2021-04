OSCAŘI: Filmem roku je favorizovaná Země nomádů. Bodovali i Anthony Hopkins nebo chobotnice obecná

LOS ANGELES V noci z neděle na pondělí proběhlo předávání 93. ročníku cen Americké filmové akademie. Oscary si odnesli favorité, ale konalo se i několik překvapení.

Ceremoniál Oscarů se tradičně koná v hollywoodském divadle Dolby Theatre, které bývá v časech mimo pandemii plné hostů z řad nominovaných a smetánky z hereckého světa. Letos byl galavečer sice bez diváků, ale uváděl se ze dvou míst zároveň - kromě výše zmíněného Dolby Theatre šlo i o losangelské nádraží Union Station.



Celý večer měl na starosti oceňovaný režisér Steven Soderbergh a ten již dříve avizoval, že se ponese v duchu filmového představení. Tak skutečně i začal - herečka Regina Kingová teatrálně prošla po červeném koberci celým nádražím Union Station s Oscarem v ruce. Se soškou, která se za večer udělovala mnohokrát.

Scénáře, zahraniční film

První cenu galavečera za nejlepší původní scénář si odnesl film Nadějná mladá žena režisérky a scenáristky Emerald Fennellové. V nápaditém krimi thrilleru zazářila Carey Mulliganová.

Ocenění za nejlepší adaptovaný scénář získal film The Father (Otec, český distribuční název ještě nemá), ve kterém britský herec Anthony Hopkins emotivně hraje muže stiženého alzheimerovou chorobou.

Ocenění za nejlepší zahraniční film si odnesla dánská černá komedie Chlast o partě čtyř středoškolských profesorů, kteří se rozhodnou žít s kapkou alkoholu v krvi. Film režiséra Thomase Vinterberga ozdobil fantastickým hereckým výkonem populární Mads Mikkelsen. Film nicméně poznamenalo to, že čtyři dny po zahájení natáčení se dcera režiséra zabila na dálnici. I na ni Vinterberg zavzpomínal v děkovné řeči. „Ido, tohle, co se stalo, je zázrak. I ty jsi součástí tohohle zázraku,“ prohlásil.



Sošku za nejlepšího herce ve vedlejší roli obdržel herec Daniel Kaluuya (Uteč) za výraznou postavu Freda Hamprona, jednoho z vůdců černošského hnutí Černých panterů. Zahrál si ho v historickém snímku Jidáš a černý Mesiáš (Judas and the Black Messiah). „Dnes budeme slavit život. Moje máma a táta měli sex a já jsem teď tady,“ zavtipkoval herec a inkasoval několik poměrně pohoršených pohledů od kolegů.

Kategorie masek a kostýmů předal herec Don Cheadle. Cenu za masky a vlasový styling získal tým Sergio Lopéz, Mia Neilová a Jamika Wilsonová historický za film Ma Rainey - matka blues o titulní černošské umělkyni. Mia Neilová a Jamika Wilsonová jsou vůbec první Afroameričanky v historii oceněné v této kategorii.

Nejlepší kostýmy má dle Akademie taktéž film Ma Rainey - Matka Blues. Jeho kostýmní návrhářce Ann Rothové je letos 89 let, takže jde o nejstarší čerstvou držitelku Oscara vůbec.

Režie, zvuk, krátké filmy

Děj se přesunul do prázdného Dolby Theatre. Následovala cena za nejlepší režii, kterou předal vítěz minulého ročníku, korejský režisér Pon Džun-ho (Parazit). Ten i poměrně netradičně kategorii neuvedl v angličtině, ale mluvil korejsky. Oscara si pak nepřekvapivě odnesla Chloé Zhaová za snímek Země nomádů, letošního favorita.

Za nejlepší zvuk si cenu odnesl snímek Sound of Metal o ohluchlém metalovém bubeníkovi, kterého hraje Riz Ahmed. Snímek se zvukem pracuje chytře, aby divákovi přiblížil strasti hudebníka, kterému se změní život.

V kategorii krátkých hraných filmů letos Akademii nejvíce oslovil snímek Vzdálené světy (Two Distant Strangers). Hlavní hrdina se v něm dostane do časové smyčky a je uvězněn v jednom dnu, který je zároveň tím nejlepším i nejhorším v jeho životě. Snímek je k vidění na Netflixu. Režisér Travon Free využil děkovnou řeč jako obžalobu americké policie a jejího chování k Afroameričanům.

Z krátkých animovaných filmů nejvíce zaujal snímek If Anything Happens I Love You (Ať se stane cokoliv, mám vás ráda). Kreslený snímek vypráví těžký a smutný příběh páru, jenž přijde o dítě. Film o problematice střelných zbraní a střelbě ve školách je k vidění na Netflixu.

Nejlepším celovečerním animovaným filmem se stala podle očekávání pixarovka Duše. Ta vypráví o jazzovém hudebníkovi, který se po smrti dostane na místo, kde se sdružují lidské duše. Stojí za ním režisér Pete Docter, jenž je podepsaný například i pod filmy V hlavě nebo Vzhůru do oblak.

Dokumenty, efekty

Cenu za krátký dokument si odnesl snímek Colette režiséra Anthonyho Giacchina. Jde o příběh odbojářky z druhé světové války. Producentem snímku je firma Facebook, pro kterou jde takto nepřímo o vůbec prvního Oscara. Colette je k vidění zdarma online.

Nejlepším celovečerním dokumentem je podle Akademie film Moje učitelka chobotnice. Fantastický příběh přátelství člověka a chobotnice obecné byl letošním favoritem. Dokument je v Česku k vidění na Netflixu.

Nejlepšími vizuálními efekty ohromil film Christophera Nolana Tenet. Akční podívaná byla jako jeden z mála hollywoodských filmů loni uvedená v kinech i navzdory pandemii.

Nejlepší herečkou ve vedlejší roli se letos stala Yuh-Jung Younová za roli svérázné babičky. Drama nazvané po rostlině Minari zkoumá nesnadnou situaci korejských přistěhovalců v Americe. Younová byla zároveň i hrdinkou dne, když v zákulisí na dotaz novináře na vůni Brada Pitta odpověděla: „Nečuchala jsem k němu. Nejsem pes.“

#Minari star and Oscar winner Yuh-Jung Youn responds to a question about what Brad Pitt smells like: "I didn't smell him, I'm not dog" https://t.co/ovtJy4btWT pic.twitter.com/xfBI8BVg8m — Variety (@Variety) April 26, 2021



Černobílý snímek Mank Davida Finchera si nejdříve odnesl sošku za Nejlepší výpravu a dekoraci. Hned poté obdržel cenu i za kameru. Film o sarkastickém scenáristovi a alkoholikovi je k vidění na Netflixu.

Sošku za nejlepší střih předával Harrison Ford. Odnesl si ji Mikkel E. G. Nielsen za již jednou oceněný nenápadný film Sound of Metal.

Nejlepším hudebním doprovodem ohromila animovaná pixarovka Duše. Není se čemu divit, hlavní hrdina je přeci jazzový muzikant. Pod soundtrackem jsou podepsaní Joe Batiste, Atticus Ross a možná trochu překvapivě i Trent Reznor, jenž je znám především jako frontman tvrďácké kapely Nine Inch Nails. Nejlepší originální skladbou se pak stala Fight for You z dramatu Jidáš a černý Mesiáš.

U každoroční části nazvané In Memoriam a věnované zesnulým osobnostem filmového průmyslu bylo letos možné čekat významná jména. Pandemie si bohužel vybírala oběti i mezi herci a filmaři.

Cena za nejlepší film roku bývá tradičně vyhlašována až jako poslední, letos ji Akademie překvapivě zařadila ještě před ocenění za nejlepší herce a herečku. Nejlepším filmem roku se stala favorizovaná Země nomádů. Film režisérky Chloé Zhaové tak pokračuje vítěznou jízdu, jenž začal už na Zlatých glóbech a britských cenách BAFTA.

Nejlepší herečkou v hlavní roli je letos Frances McDormandová za již několikrát zmíněný film Země nomádů. Její putování napříč Amerikou v bílé dodávce chytlo Akademii i diváky za srdce.

Hercem roku je Anthony Hopkins za citlivou roli alzheimerem trpícího otce ve filmu The Father. Překvapení se nekonalo, ačkoliv mnozí nejspíš čekali, že si Akademie na poslední ocenění přichystá nějakou „bombu“, třeba ocenění vlivného herce Chadwicka Bosemana (Black Panther, Ma Rainey - Matka Blues). Ten loni zemřel na rakovinu.