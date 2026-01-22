Nominace na Oscary ovládl thriller Hříšníci, český film Hurikán se do výběru nedostal

Nejvíce nominací na Oscara posbíral americký thriller Hříšníci. Má hned šestnáct šancí, což je nový rekord. Favorizované drama Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem v hlavní roli získalo o tři méně. Český krátkometrážní film Hurikán na nominaci nedosáhl. Slavnostní vyhlášení 98. ročníku nejprestižnějších filmových cen se uskuteční 15. března.
Z filmu Hříšníci (Sinners)

Z filmu Hříšníci (Sinners) | foto: Warner Bros

Leonardo DiCaprio ve filmu Jedna bitva za druhou
Stellan Skarsg&#229;rd a Elle Fanningová ve filmu Citová hodnota
Benicio Del Toro ve filmu Jedna bitva za druhou
Z filmu Hříšníci (Sinners)
V kategorii nejlepší film pro letošní udílení Oscarů bylo nominováno deset snímků. Vedle Hříšníků to jsou filmy F1, Frankenstein, Hamnet, Jedna bitva za druhou, Bugonia, Citová hodnota, Tajný agent, Sny o vlacích a Velký Marty.

Ač se očekávalo, že nejvíce nominací pobere Andersonovo drama Jedna bitva za druhou, o tři více získal thriller Hříšníci režiséra Ryana Cooglera. Celkových šestnáct zářezů je dokonce nový rekord. Dosud nejvíce nominací držely snímky La La Land (2016) a Vše o Evě (1950) se shodnými čtrnácti šancemi.

Oscara za hlavní roli si mezi herečkami odnese jedna z pětice Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudsonová, Renate Reinsve či Emma Stone. O sošku za vedlejší roli se pak utkají Elle Fanningová, Inga Ibsdotter Lilleaasová, Amy Madiganová, Wunmi Mosaku a Teyana Taylorová.

Mezi herci mají v hlavní roli šanci Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan a Wagner Moura. Ve vedlejší roli pak Benicio del Toro, Sean Penn, Jacob Elordi, Delroy Lindo a Stellan Skarsgard.

Slavnostní předání cen se uskuteční v Los Angeles 15. března.

