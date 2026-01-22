V kategorii nejlepší film pro letošní udílení Oscarů bylo nominováno deset snímků. Vedle Hříšníků to jsou filmy F1, Frankenstein, Hamnet, Jedna bitva za druhou, Bugonia, Citová hodnota, Tajný agent, Sny o vlacích a Velký Marty.
Ač se očekávalo, že nejvíce nominací pobere Andersonovo drama Jedna bitva za druhou, o tři více získal thriller Hříšníci režiséra Ryana Cooglera. Celkových šestnáct zářezů je dokonce nový rekord. Dosud nejvíce nominací držely snímky La La Land (2016) a Vše o Evě (1950) se shodnými čtrnácti šancemi.
Oscara za hlavní roli si mezi herečkami odnese jedna z pětice Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudsonová, Renate Reinsve či Emma Stone. O sošku za vedlejší roli se pak utkají Elle Fanningová, Inga Ibsdotter Lilleaasová, Amy Madiganová, Wunmi Mosaku a Teyana Taylorová.
Mezi herci mají v hlavní roli šanci Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan a Wagner Moura. Ve vedlejší roli pak Benicio del Toro, Sean Penn, Jacob Elordi, Delroy Lindo a Stellan Skarsgard.
Slavnostní předání cen se uskuteční v Los Angeles 15. března.