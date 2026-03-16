Oscary vyhrála satira Jedna bitva za druhou, uspěl i dánsko-český dokument

Oscarovou bitvu vyhrála politicky laděná tragikomedie Jedna bitva za druhou nad černošským upírským hororem Hříšníci. Ocenění za nejlepší dokument získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi vyrobený v české koprodukci. Mezi herci uspěli Michael B. Jordan, Jessie Buckley, Amy Madiganová a Sean Penn.

Nejlepším snímkem 98. udílení Oscarů se stala satira Jedna bitva za druhou (15. března 2026). | foto: Reuters

Dánsko-český Pan Nikdo proti Putinovi, líčící ruskou válečnou propagandu na školách, vznikl ze záběrů ruského učitele Pavla Talankina, který v Los Angeles řekl: „Jsou země, kde místo hvězd padají z nebe bomby. Ve jménu našich dětí: zastavte všechny války!“ Na pódiu se soškou stanuli vedle režiséra Davida Borensteina i koproducenti Radovan Síbrt a Alžběta Karásková.

Za nejlepší film roku zvolila americká akademie příběh Jedna bitva za druhou, jehož tvůrce Paul Thomas Anderson získal též Oscara za režii. „Člověk vždy pochybuje, zda si to zaslouží, ale rozhodně mne to těší. Jsem tu díky tomu, že mi lidé ve štábu věřili,“ řekl.

Z herců v hlavní roli uspěl Michael B. Jordan, představitel dvojrole ve filmu Hříšníci. „Bůh je dobrý,“ reagoval vítěz, který v publiku přivítal členy své rodiny z Ghany a děkoval všem, kteří mu stále drží palce.

Mezi herečkami v hlavní roli triumfovala Jessie Buckley, představitelka manželky Williama Shakespeara ve filmu Hamnet. Děkovala soupeřkám, producentům, své irské rodině i osmiměsíční dcerce, cenu věnovala „krásnému chaosu mateřského srdce“.

Sošku pro herečku ve vedlejší roli si odnesla Amy Madiganová za horor Hodina zmizení. „Řekli nám, ať neděkujeme všem, že ta jména stejně nikdo nezná, ale jsou to lidé, kteří pro mne něco znamenají,“ prohlásila.

Jessie Buckley přebírá Oscara pro herečku v hlavní roli (15. března 2026).
Nejlepší herečkou v hlavní roli se stala Jessie Buckley (15. března 2026).
Michael B. Jordan si vychutnává potlesk za Oscara pro nejlepšího herce v hlavní roli (15. března 2026).
Z herců ve vedlejší roli zvítězil Sean Penn, představitel plukovníka ve filmu Jedna bitva za druhou; na ceremoniál se však nedostavil, stejně jako na udílení profesních hereckých cen či trofejí britské akademie, kde též uspěl. Před časem zvažoval, že by i své dva předchozí Oscary roztavil na pomoc Ukrajině.

Nejlepší adaptovaný scénář si připsal režisér Paul Thomas Anderson za Jednu bitva za druhou. „Ten film jsem napsal pro své děti jako omluvu za nepořádek, v jakém jsme jim náš svět zanechali,“ řekl. Za původní scénář získal cenu Ryan Coogler, rovněž i režisér Hříšníků.

Nejlepším animovaným filmem se stal teenagerský hit o dívčím triu K-pop: Lovkyně démonů, z krátkých animovaných děl vyhrála loutková Dívka, která plakala perly. Nejlepší výpravu, kostýmy i masky měl podle akademiků snímek Frankenstein.

Jak si vedli favoriti

počet Oscarů/počet nominací

Hříšníci 4/16
Jedna bitva za druhou 6/13
Frankenstein 3/9
Citová hodnota 1/9
Velký Marty 0/9
Hamnet 1/8

Novou kategorii za nejlepší casting neboli výběr herců ovládla Cassandra Kulukundisová, která obsazovala snímek Jedna bitva za druhou. Cenu věnovala všem castingovým režisérům, kteří v minulosti šanci na oscarovou poctu neměli.

V kategorii mezinárodních filmů zvítězila favorizovaná Citová hodnota z dílny norského režiséra Joachima Triera. Za vizuální efekty byl odměněn Avatar: Oheň a popel. Sošku za krátký hraný film dostaly překvapivě dva tituly se shodným počtem hlasů, Zpěváci a Dvě osoby si vyměňují sliny. Nejlepší krátký dokument Všechny prázdné pokoje vypráví o ztrátě dětí.

Oscara za hudbu k Hříšníkům převzal Ludwig Göransson, mezi písněmi se prosadila skladba Golden z filmu K-pop: Lovkyně démonů. Nejlepší zvuk našli akademici ve filmu ze závodních okruhů F1: The Movie a nejlepšího střihače v Andym Jurgensenovi, který střihal Jednu bitvu za druhou. Za kameru Hříšníků byla vyznamenána Autumn Durald Arkapawová.

Večerem druhý rok po sobě provázel Conan O’Brien, který se v úvodní předtáčce „proběhl“ nominovanými filmy, označil se za posledního živého moderátora v éře AI a zahrál si na korunovaného vítěze. „V chaotické době oslavme optimismus,“ vyzval přítomné.

Herec Billy Crystal zavzpomínal na zavražděného režiséra Roba Reinera, v rámci sekce in memoriam patřila jedna kapitola herečce Diane Keatonové, zmíněn byl i český oscarový laureát Theodor Pištěk. Odkaz Roberta Redforda připomněla slovem i písní Barbra Streisandová.

Politické apely se letos omezily na všeobecné mírové výzvy, pouze předávající herec Javier Bardem se jmenovitě vyjádřil pro „osvobození Palestiny“.

Oscary za rok 2025 – přehled vítězů

Nejlepší film: Jedna bitva za druhou

Režie: Paul Thomas Anderson - Jedna bitva za druhou

Herec v hlavní roli: Michael B. Jordan - Hříšníci

Herečka v hlavní roli: Jessie Buckley - Hamnet

Herec ve vedlejší roli: Sean Penn - Jedna bitva za druhou

Herečka ve vedlejší roli: Amy Madiganová - Hodina zmizení

Zahraniční celovečerní film: Citová hodnota - režie Joachim Trier, Norsko

Adaptovaný scénář: Paul Thomas Anderson - Jedna bitva za druhou

Původní scénář: Ryan Coogler - Hříšníci

Animovaný film: K-pop: Lovkyně démonů

Krátký animovaný film: Dívka, která plakala perly

Hraný krátký film: Zpěváci / Dvě osoby vyměňující si sliny

Dokument: Pan Nikdo proti Putinovi

Krátký dokument: Všechny prázdné pokoje

Píseň: Golden - K-pop: Lovkyně démonů

Hudba: Ludwig Goransson - Hříšníci

Kostýmy: Kate Hawley - Frankenstein

Masky: Mike Hill, Jordan Samuel, and Cliona Furey - Frankenstein

Casting: Cassandra Kulukundisová - Jedna bitva za druhou

Výprava: Tamara Deverellová, Shane Vieau - Frankenstein

Zvuk: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo a Juan Peralta - F1: The Movie

Vizuální efekty: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, and Daniel Barrett - Avatar: Oheň a popel

Střih: Andy Jurgensen - Jedna bitva za druhou

Kamera: Autumn Durald Arkapawová - Hříšníci

