Oscary vyhrála satira Jedna bitva za druhou, uspěl i dánsko-český dokument

Dánsko-český Pan Nikdo proti Putinovi, líčící ruskou válečnou propagandu na školách, vznikl ze záběrů ruského učitele Pavla Talankina, který v Los Angeles řekl: „Jsou země, kde místo hvězd padají z nebe bomby. Ve jménu našich dětí: zastavte všechny války!“ Na pódiu se soškou stanuli vedle režiséra Davida Borensteina i koproducenti Radovan Síbrt a Alžběta Karásková.
Za nejlepší film roku zvolila americká akademie příběh Jedna bitva za druhou, jehož tvůrce Paul Thomas Anderson získal též Oscara za režii. „Člověk vždy pochybuje, zda si to zaslouží, ale rozhodně mne to těší. Jsem tu díky tomu, že mi lidé ve štábu věřili,“ řekl.
Z herců v hlavní roli uspěl Michael B. Jordan, představitel dvojrole ve filmu Hříšníci. „Bůh je dobrý,“ reagoval vítěz, který v publiku přivítal členy své rodiny z Ghany a děkoval všem, kteří mu stále drží palce.
Mezi herečkami v hlavní roli triumfovala Jessie Buckley, představitelka manželky Williama Shakespeara ve filmu Hamnet. Děkovala soupeřkám, producentům, své irské rodině i osmiměsíční dcerce, cenu věnovala „krásnému chaosu mateřského srdce“.
Sošku pro herečku ve vedlejší roli si odnesla Amy Madiganová za horor Hodina zmizení. „Řekli nám, ať neděkujeme všem, že ta jména stejně nikdo nezná, ale jsou to lidé, kteří pro mne něco znamenají,“ prohlásila.
Z herců ve vedlejší roli zvítězil Sean Penn, představitel plukovníka ve filmu Jedna bitva za druhou; na ceremoniál se však nedostavil, stejně jako na udílení profesních hereckých cen či trofejí britské akademie, kde též uspěl. Před časem zvažoval, že by i své dva předchozí Oscary roztavil na pomoc Ukrajině.
Nejlepší adaptovaný scénář si připsal režisér Paul Thomas Anderson za Jednu bitva za druhou. „Ten film jsem napsal pro své děti jako omluvu za nepořádek, v jakém jsme jim náš svět zanechali,“ řekl. Za původní scénář získal cenu Ryan Coogler, rovněž i režisér Hříšníků.
Nejlepším animovaným filmem se stal teenagerský hit o dívčím triu K-pop: Lovkyně démonů, z krátkých animovaných děl vyhrála loutková Dívka, která plakala perly. Nejlepší výpravu, kostýmy i masky měl podle akademiků snímek Frankenstein.
Jak si vedli favoriti
počet Oscarů/počet nominací
Hříšníci 4/16
Novou kategorii za nejlepší casting neboli výběr herců ovládla Cassandra Kulukundisová, která obsazovala snímek Jedna bitva za druhou. Cenu věnovala všem castingovým režisérům, kteří v minulosti šanci na oscarovou poctu neměli.
V kategorii mezinárodních filmů zvítězila favorizovaná Citová hodnota z dílny norského režiséra Joachima Triera. Za vizuální efekty byl odměněn Avatar: Oheň a popel. Sošku za krátký hraný film dostaly překvapivě dva tituly se shodným počtem hlasů, Zpěváci a Dvě osoby si vyměňují sliny. Nejlepší krátký dokument Všechny prázdné pokoje vypráví o ztrátě dětí.
Oscara za hudbu k Hříšníkům převzal Ludwig Göransson, mezi písněmi se prosadila skladba Golden z filmu K-pop: Lovkyně démonů. Nejlepší zvuk našli akademici ve filmu ze závodních okruhů F1: The Movie a nejlepšího střihače v Andym Jurgensenovi, který střihal Jednu bitvu za druhou. Za kameru Hříšníků byla vyznamenána Autumn Durald Arkapawová.
Večerem druhý rok po sobě provázel Conan O’Brien, který se v úvodní předtáčce „proběhl“ nominovanými filmy, označil se za posledního živého moderátora v éře AI a zahrál si na korunovaného vítěze. „V chaotické době oslavme optimismus,“ vyzval přítomné.
Herec Billy Crystal zavzpomínal na zavražděného režiséra Roba Reinera, v rámci sekce in memoriam patřila jedna kapitola herečce Diane Keatonové, zmíněn byl i český oscarový laureát Theodor Pištěk. Odkaz Roberta Redforda připomněla slovem i písní Barbra Streisandová.
Politické apely se letos omezily na všeobecné mírové výzvy, pouze předávající herec Javier Bardem se jmenovitě vyjádřil pro „osvobození Palestiny“.
Oscary za rok 2025 – přehled vítězů
Nejlepší film: Jedna bitva za druhou
Režie: Paul Thomas Anderson - Jedna bitva za druhou
Herec v hlavní roli: Michael B. Jordan - Hříšníci
Herečka v hlavní roli: Jessie Buckley - Hamnet
Herec ve vedlejší roli: Sean Penn - Jedna bitva za druhou
Herečka ve vedlejší roli: Amy Madiganová - Hodina zmizení
Zahraniční celovečerní film: Citová hodnota - režie Joachim Trier, Norsko
Adaptovaný scénář: Paul Thomas Anderson - Jedna bitva za druhou
Původní scénář: Ryan Coogler - Hříšníci
Animovaný film: K-pop: Lovkyně démonů
Krátký animovaný film: Dívka, která plakala perly
Hraný krátký film: Zpěváci / Dvě osoby vyměňující si sliny
Dokument: Pan Nikdo proti Putinovi
Krátký dokument: Všechny prázdné pokoje
Píseň: Golden - K-pop: Lovkyně démonů
Hudba: Ludwig Goransson - Hříšníci
Kostýmy: Kate Hawley - Frankenstein
Masky: Mike Hill, Jordan Samuel, and Cliona Furey - Frankenstein
Casting: Cassandra Kulukundisová - Jedna bitva za druhou
Výprava: Tamara Deverellová, Shane Vieau - Frankenstein
Zvuk: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo a Juan Peralta - F1: The Movie
Vizuální efekty: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, and Daniel Barrett - Avatar: Oheň a popel
Střih: Andy Jurgensen - Jedna bitva za druhou
Kamera: Autumn Durald Arkapawová - Hříšníci