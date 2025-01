Film Vlny nominaci na Oscara nemá, francouzský muzikál zdrtil konkurenci

Mádlovy Vlny by se v případě postupu do hlavní soutěže staly prvním českým filmem nominovaným na Oscara za více než 20 let. Naposledy se to totiž podařilo Želarům Ondřeje Trojana v roce 2004. Česko však nadále na tento úspěch čeká, Akademie totiž upřednostnila filmy z Brazílie, Dánska, Francie, Lotyšska a Německa včetně muzikálu Emilia Pérez.

Poslední jmenovaný je podle amerických médií jasným favoritem kategorie. Francouzský muzikál vyprávějící o přeměně šéfa drogového kartelu v ženu už ovládl Evropské filmové ceny i Zlaté glóby. A trochu překvapivě se mu to možná povede i na Oscarech, posbíral totiž celkem 13 nominací. Po deseti šancích pak mají snímky Brutalista a Čarodějka.

V hlavní kategorii bude o Oscara bojovat deset filmů. Mezi nominovanými pochopitelně nechybí zmiňovaný muzikál Emilia Pérez, životopisné drama Brutalista či thriller Konkláve, což jsou filmy, které už v aktuální sezoně filmových ocenění posbíraly řadu vítězství či nominací. Doplnily je snímky Anora, Bob Dylan: Úplně neznámý, Duna: Část druhá, I’m Still Here, Nickel Boys, Substance a Čarodějka.

Mezi herečkami v hlavní roli má vedle Demi Moorové šanci i Španělka Karla Sofía Gasconová, představitelka titulní postavy filmu Emilia Pérez. Sama před několika lety prošla tranzicí a nyní se podle magazínu Variety stala prvním otevřeně transgenderovým umělcem nominovaným na Oscara.

Podobně jako Mádl neuspěli v nominacích ani začínající režiséři Horák a Sýkora, kteří oba studovali na filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku a kteří za snímek Krajan loni dostali studentského Oscara. Jejich dílo vypráví o setkání českého vdovce a německého důstojníka SS, kteří jsou oba sudetského původu, během silvestrovské noci roku 1944 v chalupě odstřižené od civilizace. Do finální pětice v oscarové kategorii Krátkometrážní hraný film se však Krajan nedostal.

Přeci jen česká stopa

Češi však jednu šanci ve finálovém večeru přeci jen mají. Tradičně v technických kategoriích. Jak iDNES.cz upozornil jeden ze čtenářů, nominaci si za práci na filmu Nosferatu vysloužila česká set dekoratérka Beatrice Brentnerová. V kategorii Production design je nominována společně s Craigem Lathropem.

Původně se vyhlašování nominací mělo konat minulý týden, americká Akademie filmového umění a věd ale akci odložila v návaznosti na ničivé požáry ve městě Los Angeles, kde má sídlo.

Vítěze v hlavních kategoriích pak bude americká akademie oznamovat v noci na 3. března.