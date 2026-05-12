Týden jsem to odkládal. Proč před smrtí Oskar Petr volal, se Kodym už nedozví

  17:23
Na poslední rozloučení s hudebníkem a skladatelem Oskarem Petrem dorazila do strašnického krematoria řada kolegů z hudebního prostředí. Všichni na Petra s obdivem zavzpomínali - Petr Janda, David Koller, Kamil Střihavka nebo členové kapely Lucie, pro kterou vytvořil řadu rádiových hitů. „Robert měl v den Oskarova úmrtí od něj čtyři zmeškané hovory,“ prozradil baskytarista Lucie P.B.CH.

Podle Petra Jandy po sobě Oskar Petr zanechal v hudebním světě velký odkaz díky skvělým písničkám, kterým se obdivuje. „Musím říct, že je mi docela líto, že mi nikdy žádnou nenabídl,“ poznamenal s humorem frontman kapely Olympic. „Byl to skvělý skladatel a kolega,“ dodal s úctou.

Jako významnou píseň, která se mu při vzpomínce na Petra vybaví, zmínil hit Chci zas v tobě spát, jenž posluchači znají z repertoáru kapely Lucie i sólového vystupování jejího bývalého frontmana Davida Kollera. Právě pro Kollera byla píseň původně napsána.

„Písnička, kterou mi dal a kterou nemohl před tím udat. Myslím si, že se setkala s pochopením, protože už je několikátá generace, která si ji zpívá,“ okomentoval před smuteční síní příběh megahitu sám Koller.

„Oskar..., blbě se mi mluví v minulém čase, byl prostě zlatíčko,“ vzpomíná na hudebníka P.B.CH. za skupiny Lucie. „Ten člověk byl tak úžasně talentovanej, že v dnešní den je potřeba především oslavit jeho významný život. Myslím si, že vlastně neumřel. Protože v těch písních, které napsal, tady s námi bude dlouho,“ doplnil jeho kolega Robert Kodym.

Robert Kodym během posledního rozloučení s Oskarem Petrem (12. května 2026)
Petr Janda vzpomíná na hudebníka a textaře Oskara Petra (12. května 2026).
David Koller přichází na poslední rozloučení s hudebníkem Oskarem Petrem (12. května 2026).
Smuteční hosté mohli zesnulému hudebníkovi Oskarovi Petrovi napsat vzkaz do kondolenční knihy (12. května 2026).
Lídr Lucie měl od Petra v den jeho úmrtí čtyři nepřijaté hovory. Co mu chtěl hudebník, který pro Lucii před svou smrtí vytvořil dvě nové písně, říci, se už však nikdy nedozví.

„Byli jsme domluvení, že se u něj zastavím. Už jsem to týden odkládal, že jsem nemohl. Byl jsem na talkshow, nemohl brát telefon a pak jsem si říkal, že až se vzbudím, tak Oskarovi zavolám a on odešel do nebe ve spánku,“ dodává Robert Kodym.

Smutečního projevu se v útrobách strašnického krematoria ujal za zarmoucenou rodinu hudebník Ondřej Fencl. Připomenul jeho účinkování v kapele Marsyas, emigraci i porevoluční spojení sil s kapelou Lucie.

Po Fenclových slovech zazněly pro tichou vzpomínku Petrovy skladby Karolína, Ulpívám nebo Jsme starý jako děti. Závěr smutečního obřadu doprovodila píseň Na cestu se dám, po které pro zesnulého hudebníka a skladatele zazněl od přítomných na rozloučenou dlouhý potlesk.

„Hraju s několika zasloužilými důchodci, ale Oskar byl z nich nejvíc vesmírnej. Génius s poměrně úzkým kontaktem s reálným světem, o to víc hitmaker a autor písní, na které se nedá zapomenout,“ zavzpomínal na zesnulého hudebníka Ondřej Fencl.

