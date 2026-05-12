Na místo posledního rozloučení přicházeli první smuteční hosté už kolem půl jedné. Dorazil David Koller s manželkou, jeho bývalí spoluhráči z kapely Lucie Robert Kodym, P.B.CH. a také bubeník Štěpán Smetáček, který v Lucii nahradil právě Davida Kollera, Petr Janda – duše, mozek, hlas a kytara kapely Olympic, zpěvák Kamil Střihavka, Michael Kocáb nebo Ondřej Hejma, frontman Žlutého psa.
„Byl to génius,“ prohlásil Hejma na adresu Oskara Petra. Kamil Střihavka na něj zavzpomínal jako na skvělého a všestranného umělce. „Nechal tu po sobě krásnou muziku a texty. Navíc to byl skvělý kamarád,“ prohlásil.
David Koller zmiňuje písničku Chci zas v tobě spát, kterou „Oskar Petr složil, nemohl ji nikde udat a pak ji mi věnoval. Myslím, že se potkala s pochopením, protože si ji zpívá už několikátá generace“.
Na úvod smutečního obřadu zazněla píseň Zmrzlinář, kterou Oskar Petr složil pro kapelu Marsyas, v níž působil společně se Zuzanou Michnovou a Petrem Kalandrou. Režisér Jan Hřebejk ji použil ve filmu Pupendo.
Příchozí pokládali květiny ke katafalku. Na rakvi dominuje kytice od jeho dětí, dcery Mariel a syna Tobiase. Pod rakví má nejvýraznější místo věnec ve tvaru srdce složený z bílých a modrých růží: „Oskare, děkujeme za všechno. Lucie“. Po stranách jsou věnce od OSA a od Supraphonu.
Smuteční řeč drží hudebník Ondřej Fencl, který rovněž prošel sestavou Marsyasu. Připomněl návrat Oskara Petra do vlasti po emigraci do USA a spolupráci s kapelou Lucie. Ve Fenclově řeči zazněla rovněž slova zpěvačky Anety Langerové, která se obřadu nemohla zúčastnit. Zdůraznila nadčasovost a citlivost textů Oskara Petra a zmínila píseň Jedináček, kterou pro ni napsal. Poté zazněly Petrovy skladby Karolína a Ulpívám a závěr obřadu doprovodila píseň Na cestu se dám.
Oskar Petr před svou emigrací do Spojených států počátkem 80. let působil mezi lety 1973-78 do sestavy folk rockové kapely Marsyas. Zde tvořil trio společně se zpěvačkou Zuzanou Michnovou a kytaristou Petrem Kalandrou. Působil také ve skupině Jazz Q, vedené pianistou Martinem Kratochvílem.
V porevoluční době, kdy se vrátil do vlasti, vytvořil řadu notoricky známých hitů pro kapelu Lucie – Medvídek, Rouháš se bohům nebo Chci zas v tobě spát.
„Byl to náš velký kamarád a zároveň kolega. Hudební i lidský. Už si přesně nevybavím, kdo a kde nás s ním seznámil, ale mám pocit, jako by tu s námi byl vždycky. Jeho poetika a básnický cit byly absolutně unikátní,“ říká o Petrovi klávesista kapely Lucie Michal Dvořák.
Jeho písně mají v repertoáru také Dan Bárta, Anna K., Leona Machálková, Helena Vondráčková nebo uskupení BSP. Pro Anetu Langerovou vytvořil jeden z jejích největších hitů Hříšná těla, křídla motýlí.