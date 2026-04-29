Zemřel hudebník a skladatel Oskar Petr, napsal hity pro Lucii či Anetu Langerovou

Na československé hudební scéně získal Oskar Petr renomé už v 70. letech, kdy společně se zpěvačkou Zuzanou Michnovou a kytaristou Petrem Kalandrou v letech 1973-78 tvořil sestavu folk rockové kapely Marsyas. Působil také ve skupině Jazz Q, vedené pianistou Martinem Kratochvílem.
Debutové album z roku 1978 patří do zlatého fondu tuzemské populární hudby a obsahuje mimo jiné skladbu Zmrzlinář, která zní ve filmu Jana Hřebejka Pupendo.
Počátkem 80. let emigroval Oskar Petr do Německa a poté žil v Kalifornii v USA. Do Česka se vrátil po listopadu 1989 a proslul především jako autor hitů. Kapela Lucie mu vděčí za „vánoční“ hit Medvídek (Oskar Petr za něj získal cenu Anděl v kategorii Skladba roku) a také za písně Rouháš se bohům nebo Kengi, zpěvačce Anetě Langerové složil a otextoval píseň Hříšná těla, křídla motýlí. Je také autorem skladby Nevinná, kterou do snímku Účastníci zájezdu nazpíval David Kraus.
Vydal tři sólová alba – Krev, bláto, slzy (1994), Fabrica Atomica (2003) a Jsme starý jako děti (2013). Jeho písně mají v repertoáru také Dan Bárta, Anna K., Leona Machálková, Helena Vondráčková nebo trojice BSP, neboli Ota Balage, Kamil Střihavka a Michal Pavlíček.