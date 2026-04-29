Chci zas v tobě spát, Medvídek, Hříšná těla. Projděte si největší hity od Oskara Petra

Marsyas – Zmrzlinář
První deska skupiny Marsyas ve složení Oskar Petr, Zuzana Michnová a Petr Kalandra se v době vydání, což byl rok 1978, rovnala zázraku. Úchvatný souzvuk tří hlasů a kopec výborných písniček. Režisérovi Janu Hřebejkovi patří nekonečná chvála za to, že do filmu Pupendo nasadil píseň Zmrzlinář, jehož nostalgická nálada k atmosféře snímku sedí dokonale. Marsyas byli v té době tak plní nápadů a odvážní, že se nebáli tu krásnou ústřední melodickou linku zhruba po dvou a půl minutách opustit a přehodit kolej k jazzu. Ale žádný strach, pak se k ní zase vrátili. Pochopitelně, ten motiv je ryzí zlato.
Lucie – Rouháš se bohům
Druhé album Lucie In The Sky z roku 1991 „prodal“ především hit Černí andělé. Nic proti, je to dodnes celonárodní šlágr a slogan „sex je náš“ je tak jednoduchý a úderný, až je geniální. Ale skvěle vygradovaná Rouháš se bohům je přesně ten případ tak trochu opomenutého hitu. Máte pocit, že ji léta dobře znáte a když si ji po delší době pustíte, žasnete, jak je to vlastně skvěle vymyšlená věc. Plná žahavé touhy – už jen ten úvodní obraz „Šňůry ohňů pálí most/pouští se těla vláčí“.
David Koller – Chci zas v tobě spát
Dnes tuto skladbu na koncertech hraje jak Lucie, tak David Koller. Obecně se má za to, že patří do repertoáru prvně jmenovaných, ale původně vyšla v roce 1993 na debutové Kollerově sólovce. Je to hit jako vyšitý, který se navíc dodnes ne a ne oposlouchat. Naopak – s léty snad ještě víc zraje a získává nové barvy, chutě a odstíny. Požehnaná Petrova tvůrčí hodinka. A k tomu ten text plný dráždivého napětí, který David Koller svým nezaměnitelným projevem ještě umocnil.
Lucie – Medvídek
Kdo by neznal Medvídka. Píseň stejně přítulnou jako kontroverzní – ta láska, co má medvídek v bříšku, nebude jen tak ledajaká a ten sníh, co sjíždějí římští psi, také ne, ale co naplat. Ta melodie Oskara Petra je prostě tak nakažlivá, že před ní v době vydání alba Větší než malé množství lásky kapely Lucie nešlo uniknout. A vemte jed na to, že o letošních Vánocích tomu nebude jinak.
Lucie – Kengi
A do třetice kapela Lucie a opět Větší než malé množství lásky, respektive otvírák Kengi. Tak trochu karibsky rozhoupaný rytmus, perkuse a Kollerův polozpěv. V textu opět něco lechtivé erotiky. Není to úplně hit na první dobrou, ale nebyl by to Oskar Petr, aby nedodal silnou melodickou linku. Ta se ladně proplétá houštím nástrojů a v pravý čas na sebe upozorní.
Aneta Langerová – Hříšná těla, křídla motýlí
Vítězka prvního ročníku SuperStar Aneta Langerová je jediná, která ze sebe dokázala smýt cejch „té z televizní estrády“ a rozjet smysluplnou hudební kariéru. Než si začala sama psát písničky, vydala v roce 2004 album Spousta andělů s převážně převzatými a do češtiny otextovanými skladbami. S dvěma výjimkami – první byla Voda živá od Michala Hrůzy a druhá Hříšná těla, křídla motýlí z pera Oskara Petra. Pravda, ten text je možná až moc zašmodrchaný a přepoetizovaný, ale melodie je prostě hitová a Aneta v ní má píseň, na kterou se kdykoliv může spolehnout.
David Kraus – Nevinná
Oskar Petr byl hitmaker a dokázal naplnit všechny možné žánry. V případě Nevinné, kterou pro film Účastníci zájezdu nazpíval David Kraus, to nebylo úplně snadné. Výsledkem měla být písnička, kterou složí filmová Pamela (Jitka Kocurová) jakožto nadšená písničkářka – samouk. Čili by to asi neměla být úplně sofistikovaná melodie. Oskar Petr se výzvy nezalekl, dodal song, který je chytlavý až vlezlý, ale přitom je evidentní, že jej napsal zkušený skladatel, který zná a ví.