Je to stálice, řekl o Bohdalové na oslavě Polívka. Cení její smysl pro humor

Autor:
  19:08aktualizováno  19:08
Více než osm stovek lidí přišlo do pražského Divadla Hybernia oslavit společně s Jiřinou Bohdalovou její 95. narozeniny. Mezi gratulanty nechyběli její slavní kolegové jako Miroslav Donutil, Karel Šíp nebo Bolek Polívka. Ten na herečce ocenil nejen její um, ale především smysl pro humor.

„Je to stálice a inspirátorka. Nevídáme se každý týden, ale když ji vidím, je radost ji pozorovat,“ řekl s úctou k herecké legendě její kolega Bolek Polívka.

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)
Oslava k 95. narozeninám herečky Jiřiny Bohdalové v pražské Hybernii. (26. dubna 2026)
Francouzský herec Gérard Depardieu na oslavě k 95. narozeninám Jiřiny Bohdalové v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)
Na oslavu 95. narozenin Jiřiny Bohdalové dorazilKarel Šíp. (26. dubna 2026)
27 fotografií

Před časem na narozeninové oslavě Miroslava Donutila si mu postěžovala na zhoršující se paměť. Na to jí Polívka odpověděl, že o to roztomilejší herečka ve svém požehnaném věku je.

Na své kolegyni herec ocenil její nezaměnitelný smysl pro humor, ve kterém si společně notují a jenž podle jeho názoru pomáhá překonat i zdravotní indispozice. „Ta letora, nasazení, nastrojení. Myslím, že humor a víra v Boha hodně pomáhá,“ dodal.

Společně s Polívkou dorazili oslavit hereččino jubileum také Jaroslav Satoranský, Miroslav Donutil, Karel Šíp, Petr Jablonský, manželé Petr Kostka a Carmen Mayerová nebo herečky dvorní režisér Zdeněk Zelenka. Z mladší generace na oslavu dorazil také moderátor Libor Bouček a skladatel Ondřej Brzobohatý.

Přítomné v sále překvapila účast francouzské filmové hvězdy Gérarda Depardieu, který oslavenkyni na pódiu zamával z čestné lóže.

