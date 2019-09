Ostré náboje, ostřejší hlášky. Mizerové se vrací po šestnácti letech i s novou ukázkou

LOS ANGELES Komediální série Mizerové (Bad Boys) o dvou policistech, kteří si s dodržováním zákonů příliš nelámou, se po šestnácti letech dočká pokračování. V akcí nabité ukázce se Will Smith s Martinem Lawrence musí vyhnout i výstřelu z raketometu. Snímek zamíří do českých kin 16. ledna.

„Jdeme do toho naposledy?“ ptá se detektiv Marcus Burnett (Martin Lawrence). „Jdeme do toho naposledy,“ odpovídá lakonicky Michael „Mike“ Lowrey. Oběma totiž vyhrožuje šéf rumunské mafie, kterého při jedné z předchozích akcí připravili o bratra. Oblíbení policisté sice míří do výslužby, ale této poslední akci dost dobře nemohou říct ne. Jde jim totiž o život.



Třetí Mizerové na plátna kin míří pořádně dlouhou dobu. Společnost Sony, která za filmem stojí, nejdříve ohlásila premiéru na rok 2017. Z té ale sešlo a po Mizerech se slehla zem prakticky až do teď.

Režie prvních dvou dílů série - Mizerové (1995) a (2003) - se ujal režisér Michael Bay, kterého proslavily akční filmy plné výbuchů. Režie třetího filmu se ujala režisérská dvojice Adil El Arbi a Bilall Fallah. Spolu se zviditelnili drsnými snímky Gangsta (2018) a Black (2015). Kromě nových mizerů mají natočit i pokračování série Polda z Beverly Hills.

Kromě ústřední herecké dvojice se ve filmu objeví i Vanessa Hudgensová, Alexander Ludwig, Charles Melton, Joe Pantoliano nebo Paola Nuñezová.