Ostrov mezi dvěma proudy. Český fotografický spolek nabízí procházku po minulosti Ukrajiny

PRAHA Fotografický spolek 400 ASA přišel s novým projektem: mohutnou publikací Lost Europe zachycující mizející Ukrajinu.

Pro někoho představuje Ukrajina zemi s dramatickou historií, pro jiného zase poslední baštu starého světa nezasaženého globalizací, bývalý domov největší židovské komunity v Evropě nebo nárazníkovou zónu mezi dvěma světy – Evropou a Ruskem. Ať tak či onak, jde o zemi vyznačující se výraznou chutí a vůní, svéráznou poetikou života i schopností existovat ze dne na den.

Její proměny od devadesátých let do současnosti nově zachycuje fotografická publikace Lost Europe, která nabízí téměř 150 černobílých dokumentárních snímků Karla Cudlína, Jana Dobrovského a Martina Wágnera. Ty doplňuje text Petry Procházkové a grafické zpracování Zuzany Lednické ze Studia Najbrt.



Už úvodní snímek Karla Cudlína, který zachycuje muže, jak v zimní krajině u vesnice Kvasy nese na ramenou těžkou kládu, snad na otop či ke správce domu, vypovídá, o čem publikace bude. O těžkém životě v zemi, přes kterou se ve 20. století přehnaly válečné fronty, antisemitské pogromy, partyzánské boje, hladomovy i divoký kapitalismus 90. let.

„Ukrajina je čerstvě ušlehaná smetana, vedle které má vyspělá civilizace podobu šlehačky ve spreji se spoustou chemických přísad. Fotografie jsou jako vstupenka na výpravu do minulosti. I když do minulosti trochu pančované,“ líčí Procházková. A fotografové dodávají, že se snažili zachytit mizející svět, vlastně jeho konec, který není ani tragický, ani se nepodobá happy endu. Je to procházka do minulosti, po které se nám může sice stýskat, ale už bychom v ní neuměli, a ani nechtěli žít.