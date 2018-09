Osudová Mona. Jednu z hlavních rolí v česko-finském dramatu si zahrála Ester Geislerová

Ester Geislerová je milující matkou od rodiny. Pod romantickým dramatem Mona je podepsaný oceňovaný finský režisér Jukka-Pekka Valkeapää. Snímek, který se právě natáčí, se dostane do kin až v roce 2019.

Rodinná dovolená změní vše. Charismatický Juha (hraje ho Fin Pekka Strang) přijde při nehodě o ženu (Ester Geislerová). Je zanechán sám se svou dcerou. Nemůže ani klidně spát, trápí ho minulost. Vše změní až setkání s poněkud temperamentní tatérkou Monou. Podaří se jim k sobě najít cestu?

Ester Geislerová není jediná česká stopa ve filmu. Soundtrack totiž složil skladatel Michal Nejtek, produkuje ho studio Soundsquare a o postprodukci se postará studio Kredenc.

„Chci příběh bolestné ztráty a znovunalezení sebe sama natočit co nejvíce filmovými prostředky. Jde mi hlavně o atmosféru, aby se divák do mých postav dokázal vcítit, aby přeskočily emoce. I proto jsem si vybral Ester Geislerovou nebo českého hudebníka Michala Nejtka. Oba do této koncepce perfektně sedí,“ okomentoval svou spolupráci s Českem režisér Jukka-Pekka Valkeapää.

S jeho předchozími dvěma filmy se mohli čeští diváci seznámit na filmovém festivalu v Karlových Varech či na Filmové škole v Uherském Hradišti. Svou prvotinu Cizinci (2008) uvedl také na festivalu v Cannes a za druhý snímek Uprchlíci (2014) dostal čtyři ceny Jussi, finskou obdobu Zlatého lva. Právě Uprchlíci jsou atmosferickou road movie, která by snesla srovnání se současným filmem Všechno bude režiséra Olma Omerzua.

Hlavním producentem je finská společnost Helsinki Films, která má na kontě mimo jiné i u nás uvedený úspěšný titul Tom of Finland, ve kterém ztvárnil hlavní roli právě představitel Juhy z filmu Mona Pekka Strang. Autorem předlohy je finský spisovatel Juhana Lumme, který, podle svých vlastníéch slov, píše pohádky pro dospělé.