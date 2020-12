Osudový střet s vrahem. Volné pokračování Mlčení jehňátek se představuje v ukázce

LOS ANGELES Agentka Clarice Starlingová, tentokrát ztvárněná herečkou Rebeccou Breedsovou, se stále nemůže vyrovnat s událostmi okolo sériového vraha Buffalo Billa, kterého dopadla ve filmu Mlčení jehňátek (1991). Televize CBS již 21. ledna uvede volné pokračování v podobě seriálového thrilleru nazvaného jednoduše Clarice.

Píše se rok 1993. Je to již dvanáct měsíců, co novicka FBI Clarice Starlingová dopadla šíleného sériového vraha. To, co viděla, ji hluboce psychicky poznamenalo. Mladá žena ale stále vidí své poslání v chytání těch nejhorších amerických zločinců. Tohle je její doposud nevyprávěný příběh.

Pod seriálem jsou jako tvůrci (showrunneři) podepsaní Alex Kurtzman (seriály Star Trek: Discovery, Hranice nemožného) a Jenny Lumetová (Star Trek: Discovery).



Postavu Clarice Starlingové vytvořil ve svých románech americký spisovatel Robert Harris. V různých adaptacích už si ji zahrály čtyři různé herečky. Nejznámější je určitě ztvárnění Jodie Fosterové ve filmu Mlčení jehňátek (1991), ze kterého seriál přímo vychází. Mladou Clarice si v něm zahrála Masha Skorobogatovová.

Ve filmu Hannibal (2001) už roli agentky převzala Julianne Mooreová. V seriálu Clarice, jenž je dějově zasazen mezi oba filmy, se do Clarice převtělila nadějná seriálová herečka Rebecca Breedsová (seriály Prolhané krásny, The Originals).