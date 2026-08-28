Velká sláva se odkládá. Déšť spláchl knihovnu v Turnově, otevření musí počkat

  17:56
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.

Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť. | foto: Město Turnov

Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.
Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.
Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.
Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.
34 fotografií
Nová budova turnovské knihovny se měla veřejnosti otevřít prvního září. Novostavbu ale na poslední chvíli poškodil přívalový déšť, který Turnov zasáhl v noci na sobotu 22. srpna. Kvůli nutným opravám se tak otevření odkládá.

„Na střeše novostavby knihovny zřejmě došlo k ucpání odvodňovacího systému. Voda následně pronikla celou výškou budovy, až do spodní části objektu, včetně dětského oddělení,“ popsala turnovská mluvčí Marcela Jandová. Voda poškodila stěny, část nového nábytku i počítačového systému.

„Bohužel, voda rovněž zasáhla významné množství knih z knižního fondu. V současné době probíhá vysoušení prostor, inventarizace škod, rozbíhají se práce na odstranění závad na budově,“ dodala mluvčí. Přibližně 36 tisíc svazků stěhovali do budovy zaměstnanci, i s pomocí veřejnosti, během letních prázdnin.

Velká stavba v malém městě: nová knihovna v Turnově připomíná nedaleké skalní soutěsky

Nová budova pro knihovnu Antonína Marka se měla původně otevřít už prvního září, zúčastnit se měl také kmotr nové knihovny a spisovatel Jaroslav Rudiš. Nový termín zatím město neoznámilo, podle starosty Turnova Tomáše Hockeho to ale bude nejpozději na konci září.

„Je nám velmi líto, že se na otevření nové knihovny bude muset ještě chvíli počkat. Uděláme vše pro to, aby mohla být budova bezpečně a v plném rozsahu uvedena do provozu co nejdříve,“ nastínil.

Prvního září tak turnovští zastupitelé otevřou pouze nové dětské hřiště pro nejmenší v parku u letního kina, které vyšlo na necelých pět milionů korun. Středisko volného času Žlutá ponorka tam zároveň připraví stanoviště Kroužkobraní, kde si děti budou moct vybrat z nabídky volnočasových aktivit pro nový školní rok.

Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.
Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.
Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.
Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.
34 fotografií

Skálova ulice bude kvůli programu od 13 do 17 hodin neprůjezdná. „Uzavřena pro dopravu bude od ZŠ Skálova po halu TJ Turnov, ve zbývajících úsecích bude přechodně zaveden obousměrný provoz. Pohyb aut totiž nahradí pohyb dětí mezi interaktivními stanovišti,“ objasnila Jandová.

Minimum rovných stěn

Výstavba nové knihovny si vyžádala více než 111 milionů korun včetně daně, z toho 68 milionů pokryla dotace. Budova by měla lidem připomínat prvky z Českého ráje. Rovných stěn je v ní minimum.

„Nejdůležitější je dlouhá prosklená část, která má evokovat soutěsku, třeba Myší díru na Hruboskalsku. Když tam vstoupíte, tak budete obklopeni skálou a především knihami. Proto se tomu říká knihovna ve skalách,“ objasnil před časem ředitel turnovské knihovny Jaroslav Kříž.

Dalším prvkem, který návštěvníky upoutá, jsou okna. Každé je totiž jinak velké a ve stěnách jsou rozmístěná nepravidelně. Největší okno pak čtenáři najdou v suterénu.

„Mají znázorňovat otvory v pískovci, které jsou taky vždy rozdílné. Venkovní čítárna na střeše má pak evokovat vyhlídku, je tam i borovice, což je další symbol Českého ráje,“ pokračoval ředitel.

Budova má tři nadzemní a jedno podzemní patro. Prostor na čtení se zvětší zhruba o třetinu, každé patro pak bude mít vlastní speciální čítárny, jako třeba regionální studovnu Českého ráje, která se nachází ve třetím patře. Kromě toho patro lidem nabízí i výhled na centrum města.

Třeba k novému hřišti se lidé budou moct dostat i skrze knihovnu. Budova totiž Skálovu ulici s městským parkem propojí. „Knihovna je průchozí z obou stran a kolem ní povede chodníček. Zmizí ploty a tak trochu se tím park i rozšíří,“ uzavřel ředitel Kříž.

23. března 2026
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Na památku krále! Pogačar konečně svolil, z úniku na Vueltě vzešel norský double

Andreas Leknessund slaví triumf v sedmé etapě Vuelty.

Tragické povodně v Nepálu připravily o život 469 lidí. Téměř dva tisíce se pohřešují

Záchranáři odnáší oběť bleskových povodních na hranici mezi Tibetem a Nepálem....

Švýcarsko zasáhla ničivá bouře. Padaly obrovské kroupy, zranily na 40 lidí

Silná bouřka ve Švýcarsku vyvracela stromy i stožáry, kroupy zranily 40 lidí

Komentář

Může v Praze vládnout koalice ODS s ANO? Tomáš Portlík bourá „protipožární zeď“

Kandidát ODS na pražského primátora Tomáš Portlík na zahájení volební kampaně...

Velká sláva se odkládá. Déšť spláchl knihovnu v Turnově, otevření musí počkat

Knihovnu v Turnově ještě před jejím otevřením vytopil déšť.

Schick do českého dresu nadále nechce: Reprezentace mi spíš brala, než dávala

Český útočník Patrik Schick během utkání s Jihoafrickou republikou.

Fuksa znovu obhájil kanoistické zlato na kilometru, Betlachová dopádlovala čtvrtá

Martin Fuksa jako vítěz závodu kanoistů na jeden kilometr na mistrovství světa...

Doporučujeme

V Bibli najdete různá zaměstnání. Například spát s manželem své paní a rodit za ni děti

Premium
V čem se podobají biblický příběh a dystopie Margaret Atwoodové?

Řidička na D2 u Brna nabourala do náklaďáku. Zraněná je ona a tři děti

Nehoda osobního auta a kamionu na dálnici D2 před Brnem. (28. srpna 2026)

Čtvrtina Čechů nechodí na preventivní prohlídky. Vojtěch chce motivovat penězi

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před jednáním s ministryní financí Alenou...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Mimořádná osobnost, napsali Pavel a Babiš o zesnulém norském králi

Zástupy Norů přináší ke královskému paláci v Oslu květiny, aby uctili památku...

Bývalý slávista Diouf přestupuje. Brentford za něj West Hamu zaplatil přes miliardu

Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.