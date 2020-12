Česko od pátku čeká lehký výstavní chaos. Někde zůstane otevřeno, jinde zavřou

PRAHA S novým lockdownem by se měla od pátku opět zavřít česká muzea a galerie. Existují ale výjimky, a to výstavy a expozice se zahraničními zápůjčkami, do nichž investoval stát. Otevřeny by tak měly zůstat výstavy Rembrandt: Portrét člověka v Národní galerii a Sluneční králové v Národním muzeu v Praze. Podmínkou ale je, že návštěvníci na místě dostanou respirátor minimální úrovně FFP2 a časové vstupenky si budou moci koupit jenom online.

Bez kultury. V ČR se od pátku znovu zavřou muzea, galerie a památky Na nové nařízení vlády už zareagovala většina galerií, a upravila tak svůj prosincový program. Například Oblastní galerie v Liberci otevře novou výstavu Poezie a Performance pouze na jediný den – na čtvrtek. Vyhne se tak všem nařízením a bude moci ve svých prostorách uvítat návštěvníky bez omezení. Expozice nabízející netradiční pohled na umělecký, společenský a politický život za železnou oponou v éře socialismu bude pokračovat virtuálně na Facebooku, kde je od čtvrtka k vidění osmiminutový časosběrný snímek o tom, jak se akce připravovala, ke konci ledna pak přibude i film o samotné expozici.

To v pražském Centru současného umění DOX letošní výstavní sezonu už ukončili a doufají, že se pandemie brzy přežene. „Velmi nás to mrzí, ale otevřít celý DOX a po dvou dnech muset opět zavřít je pro nás za stávající situace ekonomicky i provozně neúnosné,“ píší zástupci galerie na Facebooku. V bývalé holešovické fabrice tak zůstávají skryté nové výstavy Vanitas, O lásce a Fenomeander, jež měly být tento měsíc představeny publiku. Zavřená zůstává také Galerie Rudolfinum, kde nedávno skončila ekologicky přívětivá výstava Unplugged. Další expozici chystá galerie až na leden. Nad jinými českými muzei a galeriemi visí nadále otazník. Například v Západočeské galerii v Plzni začala minulý týden výstava Plzeňská madona a krásný sloh, na níž jsou – stejně jako v případě Národní galerie a Národního muzea – k vidění zahraniční zápůjčky. Podle ředitele galerie Romana Musila jde o expozici evropského významu. Na tématu a katalogu pracovali autoři ve spolupráci se zahraničními odborníky několik let. „Není nám jasné, zda a kde máme o výjimku žádat, nebo zda se i na nás vztahuje automaticky,“ řekl Musil k pátečnímu lockdownu.

O výjimky pro uzavřené galerie a muzea musí pořadatel výstavy požádat ministerstvo kultury. To posoudí jedinečnost každého projektu, a pokud se rozhodne výjimku udělit, konzultuje svůj názor s hygieniky. Dle mluvčí ministerstva kultury Michaely Lagronové musí jít skutečně o výjimečné projekty, na nichž se pracovalo dlouhou dobu, měly velké vstupní investice a zřejmě se v nejbližších letech nebudou moci opakovat. V jiném režimu ale mohou fungovat komerční galerie, které se mohou řídit stejnými nařízeními jako maloobchod. Jak to ale ve skutečnosti bude, ukáže v reálu až pátek.