Otrava poloniem. Chystá se opera na motivy vraždy Putinova kritika Alexandra Litviněnka

LONDÝN Vražda bývalého agenta bezpečnostních služeb a zapřísáhlého kritika Vladimira Putina se přemění v operu Život a smrt Alexandra Litviněnka (The Life and Death of Alexander Litviněnko). Podle jejího skladatele je v dramatickém příběhu z roku 2006 vše potřebné již přítomno.

„Je v tom síla, politika, zrada, láska i nesmírné nebezpečí,“ popisuje svou operu Anthony Bolton. Nad dílem strávil poslední tři roky od chvíle, kdy fascinovaně dočetl Litviněnkovu knižní biografii od Mariny Litviněnkové, manželky zabitého muže. „Když jsem tu knihu odložil, bylo mi jasné, že z toho prostě musí být opera,“ sdělil novinářům na tiskové konferenci. Dvouhodinové dílo je zasazené do Ruska i Británie. Počítá se s kompletním orchestrem i doplňující vizuální projekcí.

Alexandr Litviněnko byl agentem ruské Federální služby bezpečnosti (FSB). Ze země utekl v roce 1996, když odhalil domnělý plán vražedného útoku, jehož cílem byl oligarcha Boris Berezovskij. Litviněnko našel azyl v Británii, ale zde byl v roce 2006 otráven čajem s příměsí radioaktivního polonia. Existují nepopiratelné důkazy, že za vraždou stojí ruské tajné služby, do dnešního dne ale za ni nebyl nikdo odsouzen. Premiéra opery proběhne v Londýně 17. a 18. července 2020.