Oživování ‚mrtvých‘ účtů. Hackeři systematicky okrádají bývalé uživatele Netflixu

Reaktivace „mrtvých“ účtů. Tak se dá nazvat praktika, díky které si hackeři přijdou na peníze. Nejdříve se dostanou na již nepoužívaný účet někoho, kdo měl v minulosti jednu ze služeb předplacenou. Poté obnoví předplatné (obyčejně jeho nejdražší verzi a na delší časový úsek, je-li to možné) díky údajům z platební karty, které služby uchovávají po dobu až 10 měsíců, pokud uživatel neoznačí možnost, že si tak učinit nepřeje.

Pak hacker jen změní přístupové údaje, emailovou a voilà, zboží je připraveno k prodeji. Na takzvaném darknetu se účty prodávají za téměř zlomek ceny samotného předplatného.



Emiliy Keenová z Oxfordu zrušila své předplatné Netflixu v dubnu letošního roku. V září ji přišlo vyúčtování na 12 liber. „Snažila jsem se přihlásit, ale psalo mi to, že služba můj email nebo heslo nepoznává,“sdělila pro rozhlasovou stanici Radio 4. „Ukázalo se, že zloději změnili moje přístupové údaje a přihlásili mě k té nejdražší variantě předplatného,“ dodala. Takových případů je celá řada.

Super disappointed with my @netflix customer service experience. Our account was hacked, supposed to have been deactivated, was reactivated by hacker, and continued to use our credit card. We were told to file chargeback and @netflix would not offer refund.