„Dobrou noc, Ozzy.“ Desetitisíce lidí se v Birminghamu loučily s hudební legendou

Podle severu BBC přihlížely poslednímu rozloučení desetitisíce fanoušků.

„Prostě cítím potřebu být tady a ukázat rodině, jak moc nás Ozzy miloval. Jsem si jistá, že to vědí, ale je to prostě místo, kde jsem cítila, že dnes chci být,“ popsala žena jménem Tracey, jedna z mnoha fanynek, která dorazila se svým synem do Birminghamu lůžkovým vlakem z Plymouthu. Tracey se stala fanynkou Ozzyho Osbourna v roce 2015 právě kvůli svému synovi.

Laura Vivashová z města Dudley a Jen Butlerová ze Smethwicku patří mezi fanynky, které na místo dorazily už v sedm ráno, aby si zajistily dobré místo. „Je mi smutno, protože jsem si teď uvědomila, že Ozzy je pryč, a není to dobrý pocit,“ popsala Jen. „Budu brečet,“ doplnila ji Laura.

Desetiletá Eliza přišla s cedulí s nápisem „Dobrou noc, Ozzy, Birmingham navždy“ doplněnou o netopýry. Doprovázela ji matka. „Ozzy je místní kluk z Astonu a dovolil dětem, jako jsem já, mít velké sny,“ řekla pro BBC.

Dorazila i Osbournova rodina

Středeční průvod začal kolem 14:00 SELČ na městské tepně Broad Street, okolo které se už hodiny před průjezdem smutečního procesí začali shromažďovat fanoušci, a mířil až k mostu Black Sabbath Bridge a pomníku této kapely. Očekávalo se, že ho na místě bude sledovat velký počet lidí. Město během uplynulého týdne navštívilo mnoho fanoušků zesnulého hudebníka, někteří přijeli i ze zahraničí.

Rakev doprovázela i Osbournova rodina včetně manželky Sharon, dětí i vnoučat. V průvodu hráli místní hudebníci Bostin’ Brass.

Nejbližší příbuzní položili květiny k mostu Black Sabbath Bridge, kde strávili asi pět minut, zatímco dav skandoval „Ozzy, Ozzy“. Přečetli si také vzkazy od fanoušků a dav přihlížejících pozdravili. Podle reportéra BBC, který byl na místě, šlo o „neuvěřitelně dojemný okamžik“.

Ozzy Osbourne jako „syn Birminghamu“

Birmingham chtěl smutečním průvodem vzdát hold svému rodákovi. Osbourne svou hudební kariéru v tomto kdysi průmyslovém městě začínal a také ji tam symbolicky ukončil velkým koncertem na začátku července.

„Vzdáme poslední úctu a hold jedné z největších žijících legend Birminghamu,“ uvedl starosta Birminghamu Zafar Iqbal. Podle něj bylo pro město důležité, aby vytvořilo důstojnou a vhodnou poctu předtím, než proběhne soukromý rodinný pohřeb. „Víme, jak moc tento okamžik bude znamenat pro jeho fanoušky,“ doplnil.

Iqbal Osbourna popsal jako „syna Birminghamu“ a řekl, že to on „dostal Birmingham a Aston na mapu“.

Osbourne v roce 2011 řekl listu Times, že si přeje, aby byl jednou jeho pohřeb oslavou, nikoliv melancholickým festivalem.

Fanoušci mohou také navštívit Birminghamské muzeum a galerii umění, kde je k dispozici kondolenční kniha a výstava Ozzyho Osbourna.

Zpěvák odehrál svůj poslední koncert letos v červenci na stadionu fotbalového klubu Aston Villa. Na vyprodané akci, kterou si nenechalo ujít na 40 tisíc lidí, zazpíval jak sólové skladby, tak písně se skupinou Black Sabbath. Několikahodinový program doplnily kapely, které podle něj ovlivnily jeho tvorbu, jako například Metallica, Pantera, Slayer, Tool nebo Guns N’ Roses.