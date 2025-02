Ozzy naposledy zazpívá s Black Sabbath, na loučení zahraje řada legend

Osbourne, který kvůli zdravotním problémům musel s koncertováním prakticky přestat, bude mít na festivalu krátké sólové vystoupení, po kterém nastoupí s Black Sabbath.

Podle BBC se kapela poprvé po 20 letech sejde ve svém původním složení. Kromě Ozzyho Osbourna jde o Tonnyho Iommiho, Geezera Butlera a Billa Warda.

Osbournova manželka Sharon řekla, že Ozzy je opravdu odhodlaný tento poslední koncert odehrát. „Je na tom opravdu dobře. Je celý nadšený, jak zase bude s klukama a všemi kamarády,“ řekla BBC.

Zdůraznila ale, že pro 76letého muzikanta rozhodně půjde o poslední koncert. „Ozzy neměl šanci se rozloučit s přáteli, fanoušky a má pocit, že neudělal tečku. Tohle bude ta tečka,“ dodala.

Ozzy Osbourne v uplynulých letech podstoupil sérii operací kvůli zranění páteře a v roce 2020 oznámil, že trpí lehkou formou Parkinsonovy nemoci.

Koncert se jmenuje Back To The Beginning (Zpět na začátek) a výtěžek z něho půjde na podporu dobročinné organizace financující výzkum Parkinsonovy nemoci, Birminghamské dětské nemocnice a jednoho dětského hospicu. Jeho hudebním ředitelem je Tom Morello, kytarista kapely Rage Against The Machine.

Tvrdí, že půjde o „největší heavy metalovou show, jako kdy svět viděl“. Na festivalu vystoupí také Alice In Chains, Halestorm, Lamb of God a Mastodon. Publiku se podle BBC představí také „superskupina“, v níž budou hvězdy jako Billy Corgan z The Smashing Pumpkins, kytarista Slash, frontman Limp Bizkit Fred Durst nebo Wolfgang Van Halen.

Kapela Black Sabbath vznikla v roce 1968 a první zkoušku měla na místě nedaleko stadionu Villa Park.