Zemřela metalová legenda Ozzy Osbourne, jen dva týdny po posledním koncertu

„S větším zármutkem, než mohou vyjádřit pouhá slova, musíme oznámit, že náš milovaný Ozzy Osbourne dnes ráno zemřel,“ uvedla v prohlášení rodina, která požádala o respektování soukromí. O příčině zpěvákovy smrti neinformovala. Osbourne trpěl už několik let Parkinsonovou nemocí, svůj poslední koncert strávil vsedě.

Rockový idol se narodil 3. prosince 1948 v britském Birminghamu jako John Michael Osbourne. V dětství byl těžký dyslektik, jemuž učitelé do budoucna nevěštili nic dobrého. Brzy odešel ze školy, pil, bral drogy, kradl a párkrát skončil ve vězení.

Hudební kariéru začal britský zpěvák na sklonku 60. let se svým přítelem a kytaristou Tonnym Ionnim, se kterým založil skupinu Black Sabbath. „Sabati“ okořenili tehdejší hard rock temnou mystikou a černou magii a zaujali už prvním albem s názvem Black Sabbath z roku 1970 a hned následujícím albem Paranoid se dostali na výsluní světové rockové scény.

Postupně se stali jednou z nejdůležitějších kapel historie tvrdého rocku a jejich hity jako Paranoid, War Pigs či Iron Man se natrvalo zapsaly do rockové síně slávy.

Cena, kterou Ozzy platil za slávu a bohatství, však byla tvrdá – v roce 1978 byl jako práce neschopný schizofrenik se závislostí na alkoholu a drogách ze skupiny vyhozen. Na jeho pozdější úspěšnou sólovou dráhu, během níž vydělal miliony dolarů, by si tehdy vsadil málokdo.

Ozzyho sólový debut Blizzard Of Ozz, který vyšel v září 1980, však překonal veškerá očekávání a nastartoval novou kapitolu v kariéře již odepisovaného zpěváka. Na koncertech se Ozzy snažil upoutat pozornost nejen hudbou, ale také provokativní jevištní show. Již legendární je jeho extempore s živým netopýrem, kterému ukousl hlavu přímo před desetitisíci zkoprnělými diváky.

Na zrodu sólové kariéry Ozzyho se podílela dcera šéfa vydavatelské stáje Jet Records Sharon Ardenová, kterou si v červenci 1982 vzal za manželku. Sharon změnila Ozzyho život, stala se jeho manažerkou a dokázala jej přimět k léčbě ze všech závislostí a psychóz. Sama přitom musela v roce 2002 podstoupit vážnou operaci rakoviny tlustého střeva.

12. září 2017

Pár spolu překonal i dočasné odloučení před několika lety, kdy na Ozzyho „prasklo“, že si našel o hodně let mladší milenku. Sharon svému muži aférku odpustila a před zraky rodiny obnovili svůj sňatek symbolickým obřadem.

V roce 1991 vydal album No More Tears v čele s hitem Mama, I’m Coming Home a předstoupil před své fanoušky jako znovuzrozený, bez známek po oteklém opileckém výrazu. Dokonce se o několik let později znovu spojil se členy Black Sabbath a vyrazil na turné, které se nevyhnulo ani Česku. Poslední album „Sabatů“ s názvem 13 vyšlo v roce 2013.

Ozzy se poté znovu vrhl na sólovou kariéru a za nahrávku Patient Number 9 získal v roce 2023 cenu Grammy v kategorii nejlepší rockové album.

V červnu 2018 se v rámci prvního rozlučkového turné Ozzy představil také českým fanouškům v pražských Letňanech, kde si ho nenechalo ujít kolem 35 tisíc diváků. V lednu 2020 fanouškům oznámil, že trpí Parkinsonovou nemocí a nastupuje na léčbu ve Švýcarsku. Předloni v únoru oznámil zrušení ze zdravotních důvodů svého dlouho plánovaného a opakovaně odkládaného turné po Evropě, v jehož rámci měl zavítat také do Prahy. Zároveň tehdy naznačil, že možná na turné již nikdy nevyrazí.

S fanoušky se ale nakonec Osbourne loučil v červenci 2025 na stadionu Villa Park v Birminghamu. Na vyprodaném koncertě, který si nenechalo ujít na 40 tisíc lidí, zazpíval jak sólové skladby, tak písně se skupinou Black Sabbath. Několikahodinový program doplnily kapely, které podle něj ovlivnily jeho tvorbu, jako například Metallica, Pantera, Slayer, Tool nebo Guns N’ Roses.