Dnes je to přesně rok, kdy ve věku 76 let zemřela britská metalová hvězda Ozzy Osbourne. Bývalý frontman heavymetalové skupiny Black Sabbath. Legendární zpěvák a skladatel. Princ temnot. Do dějin vešel díky temné hudbě, ale i módním stylem, vášní pro černou barvu či masívní kříže. Ve fotogalerii si můžete svět rockového démona připomenout.
Autor: Collection Christophel/Longhur/Collection ChristopheL/AFP/Profimedia.cz
Ozzy Osbourne během koncertu Black Sabbath v pražské O2 areně. (30. června 2016)
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Ozzy Osbourne.
Autor: Ian Dickson/Shutterstock Editorial/Profimedia.cz
Ozzy Osbourne
Autor: Sony Music
Ozzy Osbourne a Jon Bon Jovi na anglickém letišti Stansted, odkud pokračovali do Moskvy na mírový festival. (9. srpna 1989)
Autor: ČTK/AP/Tony White
Geezer Butler, Tony Iommi a Ozzy Osbourne z kapely Black Sabbath na 56. ročníku udílení cen Grammy ve Staples Center v Los Angeles. (26. ledna 2014 )
Autor: ČTK/imago stock&people/Janice Ogata/MediaPunch
Ozzy Osbourne.
Autor: ČTK/AP/TL/STAR MAX/IPx
Ozzy Osbourne
Autor: Sony Music
Ozzy Osbourne.
Autor: Retna Ltd./MPTV/Profimedia.cz
Ozzy Osbourne s dcerou Kelly na 62. ročníku udílení cen GRAMMY ve Staples Center v Los Angeles. (26. ledna 2020)
Autor: Agency/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia.cz
Ozzy Osbourne
Autor: Sony Music
Ozzy Osbourne.
Autor: Broadimage/Shutterstock Editorial/Profimedia.cz
Ozzy Osbourne při vystoupení skupiny Black Sabbath. (15. června 1973)
Autor: Ian Dickson/Shutterstock Editorial/Profimedia.cz
Ozzy Osbourne během koncertu v Espace Balard v Paříži. (22. prosince 1983)
Autor: Christian Rose/Christian Rose/Roger-Viollet/AFP/Profimedia.cz
Ozzy Osbourne na mezinárodním rockovém festivalu v Lužnikách v Moskvě. (16. srpna 1989)
Autor: Igor Mikhalev/Sputnik/Profimedia.cz
Ozzy Osbourne
Autor: Live Nation
Ozzy Osbourne v roce 2002
Autor: MAFRA - Tomáš Krist
Ozzy Osbourne
Autor: Live Nation
Ozzy Osbourne
Autor: X / @SondreBjorn
Ozzy Osbourne
Autor: Live Nation
V Birminghamu se koná poslední rozloučení se zpěvákem Ozzym Osbournem. (30. července 2025)
Autor: Reuters
V Birminghamu se koná poslední rozloučení se zpěvákem Ozzym Osbournem. (30. července 2025)
Autor: Reuters
V Birminghamu se koná poslední rozloučení se zpěvákem Ozzym Osbournem, dorazili i jeho nejbližší – Jack, Sharon a Kelly Osbournovi. (30. července 2025)
Autor: ČTK
V Birminghamu se koná poslední rozloučení se zpěvákem Ozzym Osbournem. (30. července 2025)
Autor: Reuters
V Birminghamu se koná poslední rozloučení se zpěvákem Ozzym Osbournem. (30. července 2025)
Autor: ČTK
V Birminghamu se koná poslední rozloučení se zpěvákem Ozzym Osbournem. (30. července 2025)
Autor: ČTK
V Birminghamu se koná poslední rozloučení se zpěvákem Ozzym Osbournem. (30. července 2025)
Autor: ČTK
V Birminghamu se koná poslední rozloučení se zpěvákem Ozzym Osbournem. (30. července 2025)
Autor: ČTK
V Birminghamu se koná poslední rozloučení se zpěvákem Ozzym Osbournem, dorazili i jeho nejbližší – Jack, Sharon a Kelly Osbournovi. (30. července 2025)
Autor: Reuters
V Birminghamu se koná poslední rozloučení se zpěvákem Ozzym Osbournem. (30. července 2025)
Autor: Reuters
V Birminghamu se koná poslední rozloučení se zpěvákem Ozzym Osbournem. (30. července 2025)
Autor: ČTK
V Birminghamu se koná poslední rozloučení se zpěvákem Ozzym Osbournem. (30. července 2025)
Autor: Reuters
V Birminghamu se koná poslední rozloučení se zpěvákem Ozzym Osbournem. (30. července 2025)
Autor: Reuters
V Birminghamu se koná poslední rozloučení se zpěvákem Ozzym Osbournem. (30. července 2025)
Autor: Reuters
V Birminghamu se koná poslední rozloučení se zpěvákem Ozzym Osbournem. (30. července 2025)
Autor: Reuters