Pád Númenoru i vzestup Saurona. Amazon zveřejnil další detaily o seriálu ze světa Pána prstenů

STŘEDOZEM Společnost Amazon odtajnila některé detaily ohledně svého vlastní seriálu ze světa Tolkienovy Středozemě. Příběh bude definitivně zasazený tisíce let před událostí filmové trilogie Pán prstenů.

„Amazon Studio divákům na obrazovky vůbec poprvé přinese příběhy takzvaného Druhého věku v historii Středozemě. Epické drama se odehrává tisíce let před událostmi Hobita i Pána prstenů a přenese diváky do dob, kdy se rodily mocné síly, království vzkvétala a upadala, na nepravděpodobné hrdiny čekaly těžké zkoušky, naděje visela na tenkých vláscích a největší zloduch, jakého kdy Tolkien napsal, zahalil celý svět do neproniknutelné temnoty,“ píše Amazon v oficiální synopsi seriálu.

„Děj začíná v období relativního míru a sleduje skupinu nových i již známých postav, jak se postaví zlu ve Středozemi. Cestují od nejhlubších koutů Mlžných hor, přes majestátní lesy elfského hlavního města Lindonu až po krásy ostrovního království Númenoru. Tito hrdinové zanechají odkaz, jenž bude žít, i když oni budou již dávno pryč,“ končí synopse.



Tolkienův Druhý věk začíná vznikem elfského měst Lidonu a Mithlondu. Končí o 3441 let později Sauronovou porážkou od spojených vojsk elfů a lidí. V památné bitvě Isildur utne Sauronovi prst s Jedním prstenem, čímž spustí události známé z Pána prstenů.

Tím největším padouchem zmíněným v synopsi je tak s největší pravděpodobností sám Sauron. Sauronův pán Morgoth byl sice ještě větším ztělesněním zla, ale poražen byl už na konci takzvaného Prvního věku.

Konkrétní jména seriálových postav zatím společnost Amazon neoznámila, ale už od minulého roku zveřejňuje jména herců. Těmi novými jsou například Cynthia Addai-Robinsonová (seriály Power, Odstřelovač), Benjamin Walker (V srdci moře) nebo Peter Mullan (seriály Westworld, Střelný prach).

Historie seriálu

V červenci 2019 bylo oznámeno, že do režisérského křesla několika usedne Juan Antonio Bayona. Ten není v Hollywoodu neznámým jménem. Na kontě má filmy jako vynikající horor Sirotčinec (2007), katastrofické drama Nic nás nerozdělí (2012) a celovečerní pohádku Volání netvora: Příběh života (2016). Ve svém posledním (a nejznámějším) filmu Jurský svět: Zánik říše dokázal, že umí pracovat s umělými efekty a sestavit velkolepou podívanou.

V dubnu 2018 unikla na veřejnost zpráva od Amazonu, která počítá s tím, že celkový rozpočet seriálu (to ale i včetně částky za koupená práva) bude okolo jedné miliardy dolarů (zhruba 22,53 miliard korun). S tímto rozpočtem by šlo opravdu o nejdražší seriál všech dob. Pro porovnání - osmá série Hry o trůny, nejdražší ze všech sérií, měla šest epizod a u každé z nich se odhadoval rozpočet zhruba 15 milionů dolarů. Amazon má podle informací práva na pět sérií seriálu a jedno vedlejší dílo (spin-off).

Na projektu se nakonec nepodílí režisér Peter Jackson, autor trilogií Hobit a Pán prstenů. Faktem ale zůstává, že právě Jacksonova filmová trilogie Pán prstenů Tolkienův svět představila širšímu publiku. Odnesla si celkem sedmnáct Oscarů a slavila úspěch u diváků i kritiky.