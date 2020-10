Pád Vladimira 518. Hudebník bude v DSC Gallery vystavovat svá umělecká díla

I přes nepřejícné časy musí umění pokračovat. V pražské DSC Gallery se jako umělec představí známý hudebník Vladimir 518. Na zdi vyvěsí svá plátna a kresby inspirované hledáním primitivních forem estetiky. Výstava PÁD je prozatím plánovaná na dny mezi 20. října až 20. listopadu.

„Je to vlastně hledáni primitivního výtvarného jazyka, určité antiestetičnosti, byť člověk logicky nalézá pouze další formu jiné estetiky. Popírá díky ní sice ambici po nějaké dokonalosti, nalézá ovšem jinou hodnotu, a tou je silná soustředěnost na obsah,“ popisuje Vladimir. Z pohledu autodidakta se naplno oddává nejistotě a ocitá se cíleně na hraně možností výtvarného sdělení.

Pád tedy značí střet, který by měl pomoci a podnítit k novému úhlu pohledu. Skrze několik médií je na výstavě toto téma rozpracováno. Zvukové video sekvence, textové citace, objekty, malby a kresebné série rozvíjejí vedený příběh dle scénáře autora. Příklony k primitivismu napomáhají k rozeznání symboliky dobra a zla.



„Myslím, že je umělecké vyjádření nutno reflektovat z pozice diváka. Sebereflexe každého z nás podporuje proměny našich úsudků, mnohdy předsudků. Umělec by se měl zříct pozice soudce, stejně tak, jak to dělá Vladimir 518. Tím se mu daří probouzet emotivitu a obrazy jsou průhledem do situací, které jsme sami v životě prožili,“ uvádí k výstavě kunsthistorička Karolína Juřicová.