Naše děti jste točili nezákonně, viní Rusko tvůrce česko-dánského oscarového filmu

TrailerySledovat další díly na iDNES.tv
Záběry pořídil režisér a jedna z postav dokumentu Pavel Talankin, který v Rusku pracoval jako učitel. Dokumentují propagandu na škole v jednom městě za Uralem zejména v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Předtím, než frustrovaný učitel z Ruska v roce 2024 uprchl, se rozhodl zaznamenávat nejen státem nařízené aktivity, ale i ostatní dění ve škole a mimo ni.
Ruská rada pro lidská práva na telegramu uvedla, že se obrátila na organizátory cen Oscar a na generálního ředitele organizace UNESCO. Žádá také, aby americká filmová akademie prověřila, zda je dílo v souladu s etickými a právními normami uplatňovanými při udělování cen.
Podle rady byly záběry nezletilých použity bez souhlasu rodičů či zákonných zástupců dětí a také v rozporu s omezeným účelem, pro který byly původně pořízeny ve školním prostředí. Rada také tvrdí, že se rodiče a zákonní zástupci dětí vystupujících ve filmu obrátili na ruské úřady, aby chránili práva svých potomků.
Kreml se ke snímku, který v neděli v Los Angeles získal Oscara za nejlepší dokumentární celovečerní film, opakovaně odmítl vyjádřit. „Ten film jsem neviděl,“ uvedl v pondělí mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Film se rovněž neobjevuje v přehledu výsledků Oscarů, který v neděli zveřejnila ruská státní agentura RIA Novosti.
Reakce českých producentů
„Nepravdivá tvrzení o našem filmu, která aktuálně zaznívají z ruských oficiálních míst, přesně odrážejí to, co náš snímek zachycuje – všudypřítomnou propagandu a snahu režimu odvádět pozornost od skutečných problémů.
Celý proces vzniku filmu byl po právní i etické stránce pod pečlivým dohledem mezinárodních odborníků. Při práci v prostředí nesvobody a represivního režimu je primárním etickým standardem ochrana bezpečnosti všech zúčastněných – tedy i dětí a jejich rodin. Standardní postupy byly proto přizpůsobeny tak, aby aktéři nebyli vystaveni riziku postihu ze strany státní moci, a zároveň byl naplněn nezpochybnitelný veřejný zájem na odhalení pravdy o zneužívání nezletilých k propagandě. Bez této důkladné kontroly a dodržení nejvyšších standardů dokumentární tvorby by film v rámci světové distribuce nemohl vzniknout.
Do další veřejné polemiky se v této věci již nebudeme zapojovat. Nechceme jakýmkoliv způsobem přispívat k legitimizaci institucí, které jsou úzce propojeny s režimem Vladimira Putina,“ uvádějí producenti Alžběta Karásková a Radovan Síbrt.