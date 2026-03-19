Naše děti jste točili nezákonně, viní Rusko tvůrce česko-dánského oscarového filmu

  13:56
Ruská rada pro lidská práva působící při prezidentovi Vladimiru Putinovi ve středu obvinila tvůrce oscarového dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi z toho, že použili záběry nezletilých bez souhlasu jejich rodičů. Podle agentury AFP jde o první oficiální reakci Moskvy na tento film kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, který vznikl v česko-dánské koprodukci.

Záběry pořídil režisér a jedna z postav dokumentu Pavel Talankin, který v Rusku pracoval jako učitel. Dokumentují propagandu na škole v jednom městě za Uralem zejména v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Předtím, než frustrovaný učitel z Ruska v roce 2024 uprchl, se rozhodl zaznamenávat nejen státem nařízené aktivity, ale i ostatní dění ve škole a mimo ni.

Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Čeští koproducenti snímku Pan Nikdo proti Putinovi Radovan Síbrt a Alžběta Karásková na oscarovém ceremoniálu (15. března 2026)
Z plakátu filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Ruská rada pro lidská práva na telegramu uvedla, že se obrátila na organizátory cen Oscar a na generálního ředitele organizace UNESCO. Žádá také, aby americká filmová akademie prověřila, zda je dílo v souladu s etickými a právními normami uplatňovanými při udělování cen.

Podle rady byly záběry nezletilých použity bez souhlasu rodičů či zákonných zástupců dětí a také v rozporu s omezeným účelem, pro který byly původně pořízeny ve školním prostředí. Rada také tvrdí, že se rodiče a zákonní zástupci dětí vystupujících ve filmu obrátili na ruské úřady, aby chránili práva svých potomků.

Kreml se ke snímku, který v neděli v Los Angeles získal Oscara za nejlepší dokumentární celovečerní film, opakovaně odmítl vyjádřit. „Ten film jsem neviděl,“ uvedl v pondělí mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Film se rovněž neobjevuje v přehledu výsledků Oscarů, který v neděli zveřejnila ruská státní agentura RIA Novosti.

Reakce českých producentů

„Nepravdivá tvrzení o našem filmu, která aktuálně zaznívají z ruských oficiálních míst, přesně odrážejí to, co náš snímek zachycuje – všudypřítomnou propagandu a snahu režimu odvádět pozornost od skutečných problémů.

Celý proces vzniku filmu byl po právní i etické stránce pod pečlivým dohledem mezinárodních odborníků. Při práci v prostředí nesvobody a represivního režimu je primárním etickým standardem ochrana bezpečnosti všech zúčastněných – tedy i dětí a jejich rodin. Standardní postupy byly proto přizpůsobeny tak, aby aktéři nebyli vystaveni riziku postihu ze strany státní moci, a zároveň byl naplněn nezpochybnitelný veřejný zájem na odhalení pravdy o zneužívání nezletilých k propagandě. Bez této důkladné kontroly a dodržení nejvyšších standardů dokumentární tvorby by film v rámci světové distribuce nemohl vzniknout.

Do další veřejné polemiky se v této věci již nebudeme zapojovat. Nechceme jakýmkoliv způsobem přispívat k legitimizaci institucí, které jsou úzce propojeny s režimem Vladimira Putina,“ uvádějí producenti Alžběta Karásková a Radovan Síbrt.

