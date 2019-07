Pán prstenů zažije pravěk. O nejdražší seriál historie se postará režisér Jurského světa

Juan Antonio Bayona není v Hollywoodu neznámým jménem. Na kontě má filmy jako vynikající horor Sirotčinec (2007), katastrofické drama Nic nás nerozdělí (2012) a celovečerní pohádku Volání netvora: Příběh života (2016). Ve svém posledním (a nejznámějším) filmu Jurský svět: Zánik říše dokázal, že umí pracovat s umělými efekty a sestavit velkolepou podívanou.

„J. R. R. Tolkien napsal jeden z nejneobyčejnějších a nejinspirativnějších příběhů všech dob. Nemohu se dočkat, až vezmu diváky na prohlídku Středozemě a ukážu jim divy Druhého věku v příběhu, který si doposud nemohli ani přečíst,“ napsal Bayona na svůj Twitter.



J.R.R. Tolkien created one of the most extraordinary and inspiring stories of all time. I can’t wait to take audiences around the world to Middle-earth and have them discover the wonders of the Second Age, with a never before seen story.https://t.co/imSFOSh5MJ