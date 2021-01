‚Pán tygrů‘ nakonec milost od Trumpa nedostal. Na Joea Exotica před vězením čekala limuzína

TEXAS Excentrický hrdina reality dokumentu Pán tygrů (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness) se nakonec nedočkal od Donalda Trumpa prezidentské milosti. O milost kromě samotného Exotica a jeho týmu prosili i fanoušci nečekaného hitu první koronavirové vlny. Exoticův tým si byl milostí tak jistý, že pronajal limuzínu.

V centru sedmidílné reality dokumentární série Pán tygrů stojí excentrický homosexuál, polygamista, nadšenec do výbuchů a majitel parku plného exotických zvířat Joe Exotic (vlastním jménem Joseph Maldonado-Passage). Proti němu stojí vypočítavá ochránkyně zvířat s (nejspíše) velmi temnou minulostí Carole Baskinová. Nepřátelství těchto dvou je to, co žene seriál kupředu. Šílená jízda Pána tygrů přiměje diváka pochybovat o tom, co je na tomto světě vlastně všechno možné.



Nepřátelství ústřední dvojice došlo tak daleko, že se Joe Exotic snažil o úkladnou vraždu své sokyně. To ho nakonec přivedlo do vězení, kde si odpykává 22 let. Kromě přípravy vraždy byl odsouzen i za týrání zvířat nebo jejich prodej na černém trhu.

Pán tygrů se loni v březnu a dubnu stal jedním z největších hitů první koronavirové vlny a díky tomu na sebe strhl mnoho pozornosti. Exoticův případ byl opakovaně medializován. „Hrdina“ spoléhal právě na prezidentskou milost od Donalda Trumpa, kterému poslal otevřený dopis s prosbou. Líčil v něm, jak ho vězení postupně zabíjí, že mu nezbývá mnoho času. O Exoticovo propuštění se snažili i jeho fanoušci, ať už prostřednictvím apelů na sociálních sítích či zakládáním internetových petic.

Exoticův tým si byl tak jistý prezidentskou milostí, že před advokátní kancelář nedaleko od texaské věznice přistavil nápadně vypadající limuzínu, jež měla osvobozeného odvézt domů.

„Jsme si tím tak jistí, že jsme zaparkovali limuzínu zhruba půl míle od věznice. Všichni jsme neuvěřitelně napružení. Máme s sebou líčidla, jeho oblečení a vše ostatní, co by mohl potřebovat. První věc, kterou Joe bude chtít, je nechat si upravit vlasy,“ sdělil deníku Metro UK za Exoticův tým Eric Love. „Pak si asi zajdeme na pizzu, steak, možná i sendvič,“ dodal.



This is the stretch Limo standing by at #JoeExotic Fort Worth Lawyers office. I’m told they’re waiting on a call from the White House confirming the presidential pardon before heading to pick him up at the prison. @CBSDFW pic.twitter.com/1tJzQHefxD — Ken Molestina (@cbs11ken) January 19, 2021

Donald Trump na konci svého funkčního období rozdal 73 milostí a dalších 70 trestů změnil. Joe Exotic v dokumentu vydaném Trumpovou administrativou zmíněn není. Pán tygrů tak musí čekat dál.

Budu ve filmu!

Mimochodem, Netflix chystá dramatickou adaptaci Pána tygrů. Ta by podle dostupných informací měla vycházet z reportážního článku novináře Leifa Reigstada Joe Exotic: Temná výprava do světa zdivočelého muže (Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild). Práva pro sebe získal režisér a producent Dan Lagana, tvůrce seriálu Americký vandal.

Hlavní roli Joea Exotica si zahraje Nicolas Cage. Jeho obsazení do role pološíleného chovatele tygrů je poměrně překvapivé. Když odhlédneme od toho, že sám Joe Exotic chtěl, aby ho v adaptaci hrál Brad Pitt, stejně jde podle všeho o žádanou roli. Zájem projevil například oceňovaný americký herec Edward Norton.