Pán upřímných odpovědí. Mrzí mě, že nemám židovské předky, psal Tolkien nacistům

LONDÝN/PRAHA Když německé nakladatelství chtělo po J. R. R. Tolkienovi důkaz jeho árijského původu, spisovatel jim odpověděl „od plic“ v dopise, který později vešel do dějin. Nacisté přitom některá Tolkienova díla vyhledávali.

V roce 1938 chtěl britský nakladatel Stanley Unwin svého nejznámějšího klienta dostat i na německý trh. Navázal tak kontakt s nakladatelstvím Rütten & Loening v Berlíně. Oslovil je s nabídkou německého překladu úspěšné Tolkienovy knihy Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky. Takovou odpověď z Berlína ale pravděpodobně nečekal.

Správná kultura Pod nacistickým ministrem Josephem Goebbelsem se začala kontrolovat „správnost“ kultury. Jakákoliv díla vytvořená židovskými umělci nepřicházela v úvahu.

Z nakladatelství Rütten & Loening obratem přišla žádost o důkaz Tolkienova árijského původu. Tolkien je totiž původem jméno germánské. Spisovatele to natolik rozhořčilo, že poslal přes nakladatele nacistům stylovou odpověď. V ní je nejdříve opravil z omylu, protože nacisté předpokládali, že árijská rasa pochází ze severu Evropy. Dále poznamenal, že lituje toho, že není žid. Zde je také vhodné připomenout, že J. R. R. Tolkien byl celý život zapáleným křesťanem. Na křesťanskou víru měl dokonce obrátit svého přítele, spisovatele C. S. Lewise, autora Letopisů Narnie.

Špatný nápad

Tolkien měl s Unwinem celou záležitost prodebatovat ještě před samotnou nabídkou do Německa. Spisovatel se svému nakladateli svěřil s tím, že nacistickou doktrínu upřímně nesnáší. Údajně také kvůli tomu, že měl mnoho židovských přátel, Unwina přemlouval, aby od nápadu německého překladu upustil úplně.

Spisovatel celý život zarytě popíral, že by jeho fantasy příběhy měly cokoliv společného se skutečnou geopolitickou situací. Čtenáři i kritici ale často viděli například v Železném pasu a Mordoru (dvě sídla zlých sil v trilogii Pán prstenů, pozn. aut.) odkaz na Sovětský svaz nebo právě nacistické Německo. Zlý čaroděj Saruman se snažil v Železném pasu vytvořit dokonalou rasu Uruk-hai (česky též skuruti). Vyšlechtění Uruk-hai byli vyšší, silnější a vražednější než normální skřeti. Paralela s nacistickým nadčlověkem je zde zřejmá, i když to Tolkien tak možná ani nezamýšlel.

Veselé ovšem je, že nacisté sice Tolkiena nemuseli, ale část jeho děl jim sloužila dobře. Britský spisovatel se také proslavil jako autor textů o severské a germánské mytologii. Knižně vyšla například Legenda o Sigúrdovi a Gudrún (česky 2012, Argo) nebo Kullervův příběh (Kullervo je postava z finského národního eposu Kalevala. Kniha zatím česky nevyšla). Nacisté v Tolkienových textech hledali důkazy o své nadřazenosti.

Původ ryze anglický

Celé znění dopisu Johna Ronalda Reuela Tolkiena nakladatelství Rütten & Loening:



25. července 1938, 20 Northmoor Road, Oxford

Drazí pánové,

Děkuji Vám za Váš dopis. Lituji, ale nejsem si zcela jist tím, co vlastně myslíte slovem árijský. Nejsem árijské rasy, ta vznikla v Indii a Íránu. Nejsem si vědom toho, že by moji předkové byli Indové, Peršani, Romové či spřízněné národnosti. Jestli Vás ale chápu správně a Vy se ptáte na to, zda mám židovské předky, pak musím bohužel odpovědět, že žádné předky z řad nadaného lidu tohoto vyznání nemám. Můj prapraděda přišel do Anglie už v osmnáctém století z Německa. Můj původ je tak ryze anglický a já sám jsem občanem Anglie. To by mělo na vysvětlenou stačit. Zvykl jsem si nicméně na to, že se ke svému německému jménu hlásím s hrdostí. Činil jsem tak i během té politováníhodné války, když jsem sloužil v britské armádě. Nemohu si ovšem odpustit poznámku, že jestli se podobné dotazy na můj původ stanou v knižním světě pravidlem, tak není vzdálena doba, kdy se k německému jménu s hrdostí hlásit přestanu.

Vaše žádost vznikla jistě v souladu se zákony Vaší vlastní země, ale uplatňovat to na příslušníky jiného národa je krajně nevhodné. I kdyby to mělo (a že opravdu nemá) nějaký dopad na význam mé práce a její vhodnosti k publikování. K tomu jste si stejně dopomohli i bez odkazů k mému Abstammung (německy původ, pozn. aut.).

Věřím, že shledáte tuto odpověď jako dostačující.



S pozdravem,



J. R. R. Tolkien