Pandemie s úspěchem. Předávání ‚videoherních Oscarů‘ se neslo ve znamení The Last of Us 2

LOS ANGELES V Americe v noci z úterka na středu proběhlo předávání cen Golden Joystick Awards, Zlatých Joysticků. Nejvíc cen, které se považují za Oscary světa videoher, si odnesla akční adventura The Last of Us II studia Naughty Dog. Galavečer probíhal kvůli koronaviru online.

Svět The Last of Us 2 není nic hezkého. Pandemie mění lidi na vražedné mutanty a roztroušené zbytky lidstva přežívají tak, že si jdou navzájem po krku. Děj hry, která byla po svém vydání vychvalována, ale zároveň kritizována za přílišné zobrazování násilí, se odehrává v americkém Seattlu. Hlavními (anti)hrdinkami jsou tentokrát děvčata Ellie a Abby. Hra je exkluzivitou konzole PlayStation 4. Titul vyhrál téměř ve všech hlavních kategoriích. Kromě ceny za absolutně nejlepší videoherní počin roku si hra odnesla sošky i za nejlepší hru PlayStationu 4, nejlepší příběh, nejlepší vizuální design, nejlepší zvuk a nejlepší studio (Naughty Dog). Celkem tedy šest ocenění.

Cenu pro nejlepší hru pro více hráčů si odnesl titul Fall Guys. Cenu za nejlepší hru od nezávislého studia a zároveň i cenu kritiky si odnesl všemi vychvalovaný Hades. Herecky se ve videohrách loni nejvíce vyznamenala Sandra Saadová, jež si odnesla sošku za své ztvárnění superhrdinky Kamaly Khanové v titulu Marvel´s Avengers. Mimochodem, v kategorii nejlepší hry od nezávislého studia byl nominován i český titul Factorio. Kompletní výsledky lze nalézt ZDE.