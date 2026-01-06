Dirigent Semjon Byčkov zamíří z Prahy do Paříže, povede národní operu

V pařížském orchestru bude odpovědný za dohled nad uměleckou úrovní orchestru, sboru a hlasových pedagogů a bude se podílet na plánování programů i na hlavních konkurzech pro přijímání hudebníků. Ve funkci hudebního ředitele od 1. srpna 2028 v každé sezoně nastuduje dvě operní inscenace a šest symfonických koncertních programů jak v Paříži, tak na turné.
„Je mi hlubokou ctí být pozván do rodiny Pařížské národní opery. Francie je pro mě domovem polovinu mého života. Její lidé, dědictví a kultura jsou pro mě nikdy nekončícím zdrojem inspirace. Už mnoho let obdivuji ušlechtilou tradici Pařížské opery a prožil jsem s umělci i zaměstnanci této instituce mnoho nezapomenutelných okamžiků hudebního i lidského setkávání,“ řekl umělec.
Semjon Byčkov má k Francii i k opeře dlouhodobý vztah, v současnosti žije na baskickém pobřeží a v letech 1989 až 1998 vedl Orchestre de Paris. V roce 2015 získal ocenění dirigent roku časopisu Opera. Vystupuje pravidelně v mnoha renomovaných operních domech, například v roce 2024 dirigoval na Bayreuthském festivalu Wagnerovu operu Tristan a Isolda.
S Českou filharmonií dosáhl řady mezinárodních úspěchů, rezidence, která pod jeho vedením proběhla před rokem v newyorské Carnegie Hall, měla nadšené recenze, v prosinci řídil ve Stockholmu koncert při příležitosti předávání Nobelových cen. S Českou filharmonií natočil kromě ceněných nahrávek Antonína Dvořáka či Bedřicha Smetany i komplet Čajkovského symfonií a letos na jaře by měl představit komplet symfonií Gustava Mahlera.
Pražské publikum si Byčkova s Českou filharmonií poslechne v únoru v programu sestaveném z děl Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Gustava Mahlera a Richarda Wagnera.