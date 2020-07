Partička Scrabble odteď už bez rasismů. Ze slovníků pro hru zmizí asi 200 závadných slov

LOS ANGELES Severoamerická asociace hráčů Scrabble (NASPA) odstraní ze seznamu povolených slov výrazy s rasistickými konotacemi. Rozhodnutí schvaluje i autorizovaný výrobce hry, společnost Hasbro, která kvůli těmto změnám mění pravidla.

NASPA zveřejnila na svých stránkách obsáhlé vyjádření jejího výkonného ředitele Johna Chewa, ve kterém oznamuje, že zákaz rasistických výrazů bude platit nejspíše už od září.

„Již dlouhou dobu cítím, že v našem slovníku jsou slova, o kterých jsme jako hráči přesvědčeni, že je jejich vyhláskováním na hrací ploše zbavíme schopnosti ubližovat,“ napsal Chew, který se zapřísahal, že se o odstranění závadných slov osobně postará.

„Máme mezi sebou spoustu rasistů. Máme také liberály s krvácejícími srdci. Máme lidi všech barev pleti na obou stranách debaty. I přesto jsme schopni toto všechno odsunout na vedlejší kolej, když zasedneme k partii Scrabble. To na té hře miluji,“ dodal Chew. Posteskl si ale nad tím, že ze hry jsou stále vyloučeni přímo ti, které výrazy mohou urazit - Afroameričané, Židé nebo LGBT osoby.



Slovíčkaření Společenskou hru Scrabble vymyslel v roce 1948 americký architekt Alfred Mosher Butts.Dva až čtyři hráči hrají na herní desce o velikosti 15x15 polí. Cílem je z písmen sestavit slova o největší bodové hodnotě. bodu u písmen závisí na jejich čestnosti v daném jazyce - v české verzi je A za jeden bod, X za deset bodů. Mimochodem, v roce 1997 se mistrem ČR ve Scrabble stal písničkář Jaromír Nohavica.

S rozhodnutím asociace o odstranění závadných slov souhlasí i firma Hasbro, která hry v Americe vyrábí. „Hasbro má kořeny v komunitě, jež lidi spojuje. Zakládáme si na tom, že přinášíme zábavu, která je začleňující a zábavná pro všechny,“ píše se v tiskovém prohlášení. „Z tohoto důvodu změníme pravidla, aby v žádné formě hry Scrabble nebyly přípustné rasové nadávky.“

Doteď bylo hráčům povoleno používat všechna slova, jež byla ve slovnících. Na domácí hraní mohl mít každý svůj vlastní (buď obecný slovník anglického jazyka, nebo slovník určený přímo na Scrabble), na turnajích se používají slovníky přímo od Severoamerické asociace hráčů Scrabble. Rasové nadávky jako například anglické nigger (česky negr) byly doteď přípustné v obou případech.

Rozhodnutí slova odstranit podporuje například Afroameričanka Josephine Flowersová, která Scrabble hraje závodně. „Můžete tam sedět třeba tři čtvrtě hodiny a stále na to slovo koukat,“ popsala deníku The New York Times. „Nevíte, jestli se vás protihráč snaží urazit, nebo je to opravdu to první, co s danými písmeny vymyslel,“ dodala.

V České republice je výrobcem a distributorem Scrabble hračkářská společnost Mattel. Je nepravděpodobné, že by se změny dotkly i této verze.

Pravidla své vlastní společenské hry změnila před několika týdny i firma Wizards of the Coast. U nejpopulárnější sběratelské karetní hry Magic the Gathering zakázala použití sedmi konkrétních karet s rasistickými konotacemi. Mezi nimi byla například karta nazvaná Invoke Prejudice (Vyvolej předsudky), jež zobrazovala kata se sekerou a kápí ne nepodobnou té, kterou tradičně nosí členové Ku-klux-klanu.