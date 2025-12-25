Mistr improvizace. Zemřel Pat Finn, zahrál si v seriálech Přátelé či Průměrňákovi

Autor: ,
  12:21aktualizováno  12:21
Ve věku 60 let zemřel americký herec Pat Finn, známý ze seriálů Přátelé či Průměrňákovi. S odvoláním na oznámení rodiny o tom informoval server BBC. Komik a mistr improvizace, který se podle amerických médií od roku 2022 léčil s rakovinou, zemřel v pondělí ve svém domě v Los Angeles.
Fotogalerie3

Courtney Thorne-Smithová, James Belushi, Pat Finn a Stacey Travisová v seriálu Svět podle Jima (2001) | foto: Profimedia.cz

Pat Finn se poprvé objevil na televizní obrazovce v roce 1995 v seriálu George Wendt Show, kde hrál bratra hlavní postavy. V letech 1995 až 1997 účinkoval v seriálu Murphy Brownová. Koncem devadesátých let a po roce 2000 si pak zahrál v populárních seriálech jako Dva z Queensu, Přátelé, Zlatá sedmdesátá či Dr. House.

Zřejmě nejznámější byla jeho role Billa Norwooda v seriálu Průměrňákovi, kde hrál v osmi řadách v letech 2011 až 2018.

Finn se objevil také například ve filmech Nějak se to komplikuje z roku 2009 či Zachráněné Vánoce z roku 2012. Vedle filmu a televize se věnoval improvizovaným výstupům a vyučoval na Coloradské univerzitě.

„Pat nikdy nepotkal cizího člověka - jen přátele, které ještě neznal,“ uvedla jeho rodina na sociálních sítích. „Svůj život žil naplno - s radostí a nadšením,“ dodali pozůstalí, mezi něž patří manželka Donna, tři děti i jeho rodiče.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.