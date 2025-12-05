V tomhle věku by se odcházet nemělo. Na Hezuckého vzpomínají Ruppert, Farna i Mirai

Moderátor Martin Cihlář, který Hezuckého při vysílání ranní show nahradil, pro iDNES.cz řekl, že byl legendou éteru. „Je mi to strašně líto. Patrik je nejen pro mě rádiová legenda. Jako dítě jsem vyrůstal na Mrázkovi a byla to pro mě čest s ním pak víc jak deset let pracovat v Ranní show na Evropě 2. Myslím na celou jeho rodinu,“ sdělil Cihlář.
Zpěvák Matěj Ruppert k úmrtí slavného moderátora dodává, že měl dar dodávat lidem radost. „Je strašně nespravedlivé, když má někdo takhle velký dar a odejde z tohoto světa v 55 letech. V takovémhle věku by se odcházet nemělo,“ podotkl pro iDNES.cz.
„Upřímnou soustrast rodině. Je mi to strašně líto,“ napsala Farna na sociální síti Instagram. V podobném duchu se vyjádřila i herečka Veronika Arichteva. „Patriku, děkuju za tvůj humor, energii a životní nadhled, který mi mnohokrát nastartoval den,“ prohlásila.
Lídr skupiny Monkey Business také dodává, že Hezucký byl jeho velkým kamarádem. „Děkuji Leoši Marešovi za to, jak v poslední době Patrikovi pomáhal,“ svěřil se Ruppert.
O vzpomínku na Hezuckého se podělil i zpěvák Mirai Navrátil. „Před měsícem, když jsme spouštěli náš velký plán, samá sranda a absolutně jsem netušil, že se vidíme naposledy. Ač jsme se potkali jen párkrát v životě, byl jsem fanoušek tvého humoru a pohotovosti,“ napsal Navrátil na sociální síti Facebook.
Svou lítost nad Hezuckého úmrtím vyjádřil i dosluhující ministr vnitra Vít Rakušan. „Když politik vyjádří soustrast, tak mu to většinou nikdo nevěří. Ale tahle je moc upřímná... Patrika jsem osobně neznal, ale nějak jsem měl pocit, že ho znám čtvrtstoletí. A že stárnu spolu s těmi vtipnými pány, kde mě narozdíl od jiných moderátorů rozesmívalo i to, když se jim vtip nepovedl a oni z toho udělali vtip. Blízkým upřímnou soustrast, je mi to moc líto,“ napsal ministr v demisi na sítí X.
Kolegyně z rádia moderátorka Lucie Šilhánová Černá se rozloučila s Hezuckým slovy, že jeho odchod všem rozerval srdce. „Děkuju za tolik krásných let, tolik smíchu, tolik zážitků... Bylo to intenzivní a strašně to teď bolí,“ svěřila se.
Zpěvák Jan Bendig pak Hezuckého označil za velkou součást svého života. „Ach jo... je to v háji,“ dodal k jeho úmrtí.
Kvůli hubnutí a velkému úbytku svalové hmoty začal mít Hezucký letos na podzim problémy s chůzí, na veřejnosti se objevil na invalidním vozíku. Po zhoršení zdravotního stavu byl v listopadu hospitalizován, léčil se v benešovské nemocnici, kam ho pravidelně jezdil navštěvovat jeho dlouholetý přítel a kolega Leoš Mareš a stejně tak i další nejbližší spolupracovníci.