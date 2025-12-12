Poslední sbohem. Rodina a přátelé se rozloučí s moderátorem Patrikem Hezuckým

Autor:
  8:21aktualizováno  8:21
Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší rozloučí. Poslední sbohem s oblíbeným moderátorem hostí v pátek od 14:30 velká obřadní síň krematoria v pražských Strašnicích. Dění před síní a příchody smutečních hostů můžete sledovat na iDNES.cz.
Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz

Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz | foto: Dalibor PuchtaiDNES.cz

Patrik Hezucký
Patrik Hezucký
Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz
Nikola Pastirčáková a Patrik Hezucký (15. září 2016)
8 fotografií

Rádio Evropa 2, kde Patrik Hezucký s Leošem Marešem dlouhé roky moderovali Ranní show, se se svou ikonickou tváří loučí ve speciálním pátečním vysílání. Odpoledne se pak rodina a přátelé s moderátorem a bavičem rozloučí ve strašnickém krematoriu.

Smuteční síň bude veřejnosti uzavřena, poslední rozloučení ale bude moci sledovat na dvou LED obrazovkách před ní. „Na místě bude také pietní místo s Patrikovou fotografií,“ uvedla na své facebookové stránce Evropa 2.

Patrik Hezucký zemřel v pátek 5. prosince ve věku 55 let po těžké nemoci. Kvůli hubnutí a velkému úbytku svalové hmoty začal mít letos na podzim problémy s chůzí, na veřejnosti se objevil na invalidním vozíku. Po zhoršení zdravotního stavu byl v listopadu hospitalizován v benešovské nemocnici.

Oblíbený moderátor a bavič Hezucký se narodil 12. února 1970 v Praze. Pořad Ranní show moderoval na rádiu Evropa 2 s kolegou Leošem Marešem od roku 1997. S Milošem Pokorným a Zdeňkem Pohlreichem natáčel podcast Lepší už to nebude. Před nástupem do rozhlasu v roce 1997 pracoval jako tlumočník nebo asistent u filmových produkcí.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.