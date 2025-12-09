Pohřeb Patrika Hezuckého bude v pátek. Ve stejný den se rozloučí i na Evropě 2

Pohřeb Patrika Hezuckého plánuje rodina na tento pátek. Přesný čas a místo smutečního obřadu se však stále dojednává, jak redakci prozradil moderátor Miloš Pokorný. Ve stejný den se s oblíbeným moderátorem a bavičem ve svém éteru oficiálně rozloučí i rádio Evropa 2. Patrik Hezucký zemřel po těžké nemoci 5. prosince ve věku 55 let.
Moderátor Miloš Pokorný pro iDNES.cz uvedl, že poslední rozloučení se zesnulým Patrikem Hezuckým se pro rodinu a přátele uskuteční v pátek 12. prosince. „Přesný čas a místo se zatím ještě projednává,“ řekl. Ve stejný den odvysílá Hezuckého mateřská stanice Evropa 2 také své oficiální rozloučení, o kterém v pondělí informovali moderátoři Kateřina Říhová a Pavel Cejnar.

Zdravotní stav Hezuckého se výrazně zhoršil koncem listopadu tohoto roku, kdy musel být hospitalizován. Na svůj instagramový profil tehdy uvedl, že bude ‚‚mimo provoz“ zhruba 5-7 dní. Do vysílání se však nevrátil.

V benešovské nemocnici dostával velmi silné léky proti bolesti, často hovořil o velké únavě a vyčerpání. Každý den ho navštěvovala jeho žena Nikola a moderátorův dlouholetý parťák z Evropy 2 Leoš Mareš.

Patrik Hezucký zemřel v pátek 5. prosince. Původ jeho onemocnění zůstával veřejnosti dlouho nejasný. Teprve o dva dny později jeho žena Nikola upřesnila, že příčinou úmrtí byl velmi agresivní a vzácný nádor neznámého původu, který už metastázoval do jater.

