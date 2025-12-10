Rádio potvrdilo termín a místo pohřbu Hezuckého. Do síně se nedostanete

Pohřeb moderátora Patrika Hezuckého se uskuteční tento pátek v krematoriu Strašnice. Oznámila to rozhlasová stanice Evropa 2, kde víc než čtvrtstoletí uváděl pořad Ranní show. Už v úterý moderátor Miloš Pokorný uvedl, že pohřeb bude v pátek, místo však nebylo jasné. Hezucký zemřel po těžké nemoci 5. prosince ve věku 55 let.
Smuteční síň bude veřejnosti uzavřena, poslední rozloučení ale bude moci sledovat na dvou LED obrazovkách před ní.

„Na místě bude také pietní místo s Patrikovou fotografií,“ uvedla Evropa 2 na Facebooku.

Ve stejný den odvysílá Evropa 2 také své oficiální rozloučení, o kterém v pondělí informovali moderátoři Kateřina Říhová a Pavel Cejnar.

Zdravotní stav Hezuckého se výrazně zhoršil koncem listopadu tohoto roku, kdy musel být hospitalizován.

Na svůj instagramový profil tehdy napsal, že bude „mimo provoz“ zhruba 5 až 7 dní. Do vysílání se však nevrátil.

V benešovské nemocnici dostával velmi silné léky proti bolesti, často hovořil o velké únavě a vyčerpání. Každý den ho navštěvovala jeho žena Nikola a moderátorův dlouholetý parťák z rádia Leoš Mareš.

Hezucký zemřel v pátek 5. prosince. Původ jeho onemocnění zůstával veřejnosti dlouho nejasný. Teprve o dva dny později Nikola Hezucká upřesnila, že příčinou úmrtí byl velmi agresivní a vzácný nádor neznámého původu, který už metastázoval do jater.

