Pětici herců včetně Pauhofové ukončilo Slovenské národní divadlo angažmá

Autor: ,
  9:01aktualizováno  9:01
Slovenské národní divadlo (SND) propustí pět herců včetně Táni Pauhofové, známé také účinkováním v české filmové produkci. Uvedl to v pondělí Denník N s odvoláním na své zdroje. Oficiálním důvodem výpovědí je konsolidace, herci však mluví o snaze vedení rozbít nepohodlný soubor.
Tatiana Pauhoufová v titulní roli filmu Lída Baarová

Tatiana Pauhoufová v titulní roli filmu Lída Baarová | foto: CinemArt

Tatiana Pauhoufová do Varů dorazila s delegací, která představila chystaný...
Z filmu Něžné vlny
Jiří Mádl a Táňa Pauhoufová při natáčení Němcova posledního snímku Vlk z...
Z filmu Něžné vlny
8 fotografií

Kromě Pauhofové dostali výpovědi s účinností od Nového roku také Roman Poláčik, Martin Šalacha, Daniel Žulčák a Anna Magdaléna Hroboňová. Podle zjištění deníku mají v rozehraných představeních nadále hrát jako externí členové.

Propouštění se odehrává na základě nařízení slovenského ministerstva kultury, které vyžaduje redukci deseti procent pracovních míst v resortu. Dotčení herci ale zpochybňují ekonomický rozměr tohoto kroku. „Říkají, že o žádné šetření nejde a že je to snaha rozbít soubor, který je kritický vůči vedení divadla a ministerstvu kultury,“ uvedl server.

Pauhofová vedle působení v SND účinkovala v řadě českých filmů a seriálů. Letos získala Českého lva v kategorii Herečka ve vedlejší roli za roli ve filmu Vlny. Pozornost budí také propuštění Romana Poláčika, který aktuálně účinkuje v devíti inscenacích a koncem listopadu si převzal prestižní ocenění Dosky za nejlepší mužský výkon sezony.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.