Martinůovská rybička je radost. Členové Pavel Haas Quartet o zisku hudebního Oscara

Není to nuda dostávat stále nějaké ceny? Vždyť jen od časopisu Gramophone je to již šesté ocenění.
Peter: Samozřejmě to není nuda. Jakkoli nechci srovnávat jednotlivá ocenění, britský The Gramophone co do prestiže, historie a jmen oceněných patří k nejvýznamnějším na světě. Nehrajeme primárně kvůli cenám, ale vzhledem k tomu, kolik do hraní vkládáme energie a co vše mu obětujeme, je ocenění příjemné, vlastně je to „nejzdravější“ odměna.
V případě tohoto konkrétního alba musím parafrázovat Karla Gotta: skutečně jsme to nečekali. Kvartety Bohuslava Martinů totiž nepatří ke známému a populárnímu repertoáru a navíc si uvědomte, kolik komorních alb na celém světě každoročně vychází. Když z takové obrovské konkurenční cunami nahrávek vyplave jedna martinůovská rybička, je to radost.
Dlouho jste kvartety Bohuslava Martinů odmítali.
Veronika: Ani ne odmítali, spíš jsme začínali opatrně, Martinů opravdu není na první poslech srozumitelný. Poprvé jsme hráli třetí kvartet, ten nejkratší, šli jsme na to od lesa, přes kvantitu (smích). Od ředitele londýnské Wigmore Hall pak přišla nabídka, abychom odehráli kompletní provedení kvartetů. Začali jsme se připravovat a pak přišel covid, který mnoho plánů převálcoval. Z kompletu sešlo, i když ty čtyři, které jsme nahráli na desku, jsme ve Wigmore Hall zahráli. Pracovali jsme na nich intenzivně od roku 2018 a zjistili jsme, že Martinů není tak nepřístupný, jak se zdál, v jeho hudbě je vtip, lyrika i absurdno.
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Čekáte, že pořadatelé budou žádat Martinů častěji?
Peter: Doufám. Je to škoda, ale posluchači mají stále určité předsudky k jeho hudbě a ocenění by mohlo pomoci. A přitom Martinů jako symfonik či jako operní autor se již prosadil. Nechci, aby to znělo arogantně, ale interpretace jakéhokoli díla je zásadní k tomu, abyste skladatele posluchačům přiblížil. U Martinů je to důležité dvojnásob, snad budeme mít víc příležitostí.
Veronika: Náš projev musí působit samozřejmě, jako když to není pro interprety těžké, musíte to trochu hrát jako jazz, aby to vypadalo i jako okamžitý nápad.
Peter: Přitom technické nároky jsou někdy extrémní, třeba ve druhém kvartetu jsou některé pasáže tak náročné, že je skoro zázrak, když se povedou. Ale když překonáte technická úskalí, tak má hudba úžasný efekt.
Veronika: Tempo Martinů mi někdy připomíná přetáčení videokazet, možná si někteří pamatují na ten zrychlený zvuk. Místy je to až nehumánní způsob komponování, protože to ve výškách má znít nepřirozeně.
Pro natáčení Martinů jste si vybrali studio Domovina, před tím jste natáčeli v Rudolfinu…
Veronika: Holešovická Domovina je domácí studio Supraphonu a natáčeli jsme tam většinu disků, ale především jsme si vybírali zvuk v rámci Domoviny. Spolupráce s mistrem zvuku Karlem Soukeníkem je pro nás klíčová, je pro svou práci zapálený a opravdu skvělý. U Martinů se v každém hlase něco odehrává, na to je lepší, když je dozvuk co nejkratší, takový jsme ve studiu hledali. K Dvořákovi, kterého jsme nahrávali v Rudolfinu, se hodí jiný, delší dozvuk, máte trošku pocit ozvěny, Rudolfinum je navíc hodně inspirativní prostor.
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Jak se díváte na koncertní nahrávky? Někteří interpreti je milují právě pro napětí okamžiku.
Peter: Jak se vyjádřit? Mám z toho spíš bobky.
Veronika: Myslíš respekt? (smích)
Peter: Hrát ve čtyřech je těžší, než když jste sólista, když se souhra rozviklá, je to vždy nebezpečné. Možná máme přecitlivělé uši, ale rozhodně živé nahrávky nevyhledáváme. Je to paradoxní, ale živá nahrávka nám vyjde na labelu Wigmore Hall, nebude to CD, ale virtuální album u Apple Music. Bude to záznam našich tří skladeb, které se z Wigmore Hall vysílaly, do rozhlasu či na stream.
Ale nebyl to náš plán, když jsme šli na pódium, tak jsme vůbec nevěděli o záměru záznamy vydávat, ale asi je to tak lepší. Nechce se mi na pódium s tím, že živý záznam z koncertu půjde na desku. Hrozně to limituje, to napětí je obrovské, pokud člověk není psychopat, tak je to stresující.
Veronika: Jako hudebníci jsme od dětství zvyklí na určitou míru stresu. Hodina houslí, to není pro dítě žádné uvolnění. A i když jste na jistý stres zvyklý, nahrávka je závazná, my muzikanti jsme od mala fixovaní především na chyby. Publikum tu míru chybovosti snad nevnímá zdaleka tak intenzivně jako my. Asi je to podobné, jako když se dívám na krasobruslení, něco se mi hodně líbí a pak mi odborník vysvětlí, že jsou tam chyby.
Možná nejde až tak o to, abyste vyhověli vlastním požadavkům, ale abyste dílo předali posluchačům.
Peter: Ano, publikum ví, na co jde, těší se na koncert a možná na takové úrovni jako my detaily nevnímá. Často zkoušíme naplnit jen svá vlastní kritéria.
Veronika: Muzikanty chyby nemrzí kvůli publiku, ale kvůli sobě a kolegům, nechtějí jim hru kazit.
Chystáte nějakou novou nahrávku?
Peter: V prosinci budeme točit album pro Supraphon, mělo by vyjít v květnu 2027. Dvořákovy smyčcové kvartety C dur op. 61 a As dur op. 105. Budou to takové romantické pecky, těšíme se. Vlastně bychom měli na tomhle místě Supraphonu poděkovat, nikdy nás totiž nenutili do toho, co nahrávat, nebo dokonce co si máme obléct a to je k nezaplacení. Všichni vydavatelé vám takovou svobodu neposkytnou, často mají podmínky vydavatelů až podobu diktátu. Něco podobného jsme u Supraphonu nikdy nepocítili.
Dvořáka samozřejmě plánujeme déle a je opět souhra okolností, že jsme před dvěma týdny získali Cenu Antonína Dvořáka za rok 2026 od Akademie klasické hudby. Obrovsky nás to potěšilo. Dvořák patří k našim nejmilejším autorům.
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Přemýšlíte o nějakém autorovi dvacátého století? Hráli jste třeba Ericha Korngolda…
Peter: Ježiš, to bych chtěl opravdu nahrávat. Korngold je super hudba, ta mne naplňuje, jeho skladby mají spoustu nápadů postavených na klasických základech a zároveň se pohybuje na rozhraní třeba s filmovou hudbou. Také to není drásavé jako třeba Šostakovič, Janáček či Smetana. Jakkoli je Korngold technicky velmi obtížný, je to emocionální úleva. To bych chtěl opravdu nahrávat, ale nemáme to v plánu, spíš jen v hlavě.
Petře, vy jste prý kontroloval vlastní nahrávky s partiturou v ruce a dělal si tužkou poznámky u míst, se kterými jste nebyl spokojen?
Peter: Ano, tohle jsem už opustil, zvolil jsem jiný způsob, posluchačský, nejdu zuřivě po detailech a poslouchám třeba se sklenicí piva či vína. Samozřejmě i tak mě chyby trknou, když poslouchám podruhé, vím, kde jsou body, na kterých bychom měli ještě pracovat. Nejdu na to hned hnidopišsky.
Kdy se na vás mohou těšit posluchači v Česku?
Veronika: V Brně, prvního listopadu na festivalu Janáček Brno, budeme hrát poprvé s klavíristou Janem Bartošem, takový kombinovaný program, Dvořákovy dumky, Janáčkův první smyčcový kvartet a Šostakovičův klavírní kvintet.
Peter: Pátrám dál a nacházím až Smetanovu Litomyšl v červnu 2027. Příští rok budeme ještě na festivalech Lípa Musica a na Svatováclavském festivalu v Ostravě.