Peklem si měl projít jiný. Hlavní roli v Nabarveném ptáčeti měl místo Petra hrát jeho bratr

BENÁTKY/PRAHA Hlavní roli ve filmu Nabarvené ptáče, s nímž Václav Marhoul soutěží na festivalu v Benátkách, měl původně hrát bratr Petra Kotlára Michal. Než ale režisér sehnal na film peníze, Michal příliš vyrostl. Roli dostal tehdy osmiletý Petr a rodina prožívala docela těžké chvíle. Petrovi se nechtělo vstávat, domů se vracel kolem půlnoci, chtěl natáčení i vzdát, sdělil Petrův děda Milan Kotlár, majitel českokrumlovské restaurace Cikánská jizba

Poslední klapka k filmu padla loni v létě. Předcházelo tomu osm let příprav - zahrnovaly dvouletou snahu o získání práv ke zfilmování, 17 verzí scénáře, které vznikaly tři roky, a další roky úsilí vedoucí k financování celého projektu.



Marhoul chodil na pivo a víno do Cikánské jizby, když bydlel v krumlovském hotelu U malého Vítka, kde psal scénář. „Míša proběhl kolem něj, on říkal: ‚Počkej, počkej, stůj, tebe potřebuju, ty budeš hrát ve filmu‘,“ řekl Kotlár.

Režisér začal brát Michala na výlety, na řeku, zkoušel, jak se chová ve společnosti. Jenže než sehnal peníze na film, Michal vyrostl, ve 14 letech měřil skoro 180 centimetrů. Režisér myslel, že přišel o herce, ale Kotlár mu řekl, že má ještě jednoho vnuka. „Menšího, takového drzého, oprsklého kluka. Je drobátko živější, jde hned do kontaktu s lidmi. Míša je drobátko uzavřený. Peťa je až moc otevřený,“ řekl Milan Kotlár.

Petr absolvoval zkoušky s Evou Holubovou, jak umí dát najevo emoce, a nakonec získal hlavní roli. Při natáčení si stěžoval, že zatímco jiné děti si hrají, on točí 20 minut a zbytek dne musí čekat na další scénu.

„Byl vzteklý, nervózní, doma jsme se trápili, Václav z toho byl nervózní, celý štáb, byl na ně drzý. Je to dítě, bylo mu osm, chtěl si hrát, i pro dospělého jsou to dlouhé, otravné dny. Herci to řeší třeba alkoholem, ale co ten kluk? Má míč, může si házet létajícím talířem, ale nic jiného nemá. Natáčení s ním bylo složité, ale jsem rád, že to dotáhl do konce a že jsem Vencovi nedohodil špatného kluka,“ řekl Milan Kotlár.

Vnukovi drží palce, stejně tak Marhoulovi, aby získal ocenění. „Natočil dobrý film. Když Peťovi nechá tenhle film do života něco pozitivního, budu jedině rád,“ řekl Kotlár, který je krumlovský radní za Nezávislé a TOP 09.

„Měsíce, které Petr točil, bylo pro něj peklo, i pro nás. Vůbec nechtěl vstávat, řekl, že točit nebude, že se na to vybodne. Taky to napsal režisérovi, že chce končit,“ řekl Milan Kotlár. Petr zameškal i školní látku, což se snaží dohnat.

Kotlár se s Marhoulem zná od 90. let. Povídali si o armádě, Marhoul je člen aktivních záloh. Jestli film, který obsahuje i drastické scény, dvanáctiletý Petr uvidí, není jisté. Marhoul řekl, že by mu snímek dal na CD bez krutých scén.