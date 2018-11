Perníkový táta ještě nedovařil. Tvůrce seriálu připravuje celovečerní film

LOS ANGELES Vince Gilligan, tvůrce seriálu populárního Perníkový táta (Breaking Bad), připravuje pro společnost Sony celovečerní film. Seriál se přestal vysílat v roce 2013, ale i dnes má velmi zapálenou fanouškovskou základnu.

Dvouhodinová filmová jízda z Walterem Whitem (Bryan Cranston), takový může být připravovaný film ze světa Perníkového táty. Ten stejně jako seriál dostal na starost Vince Gilligan, který bude režírovat, napíše scénář a také si bude snímku sám dělat producenta.

Film vzniká pod pracovním názvem Greenbrier v Novém Mexiku, kde se natáčel i celý seriál. Nejsou známé žádné detaily o obsazení. Z děje zatím víme jen to, že by se film měl točit okolo „uneseného muže, který uteče od svých únosců“. Zatím není ani jasné zda půjde o film televizní, nebo ho Sony pošle i do kinodistribuce.

Perníkový táta je seriál z produkce americké televize AMC. Má pět sérií, které se natáčely od ledna 2008 do září 2013. Série vyhrála mnoho cen, mezi nimi několik televizních cen Emmy a dva Zlaté glóby. V roce 2015 pak obrazovky spatřil seriál Volejte Saulovi. V něm je ústřední postavou pochybný právník a podvodníček Saul Goodman (Bob Odenkirk), jedna z vedlejších postav v Perníkovém tátovi.