Zemřel klávesista a kytarista skupiny The Cure Perry Bamonte. Bylo mu 65 let

Na Štědrý den zemřel ve věku 65 let klávesista a kytarista skupiny The Cure Perry Bamonte. Anglická indie rocková skupina to potvrdila na svém oficiálním webu. V prohlášení uvedla, že zemřel „po krátké nemoci.“
„S obrovským smutkem potvrzujeme smrt našeho skvělého přítele a člena kapely Perryho Bamonteho, který zemřel po krátké nemoci doma o Vánocích,“ uvádí se v prohlášení, které dodává, že byl „důležitou součástí historie The Cure“. Stálým členem skupiny byl od roku 1990. Hrál na kytaru, šestistrunnou basu a klávesy a vystoupil na více než 400 koncertech.

Bamonte, který se narodil v Londýně v roce 1960, se připojil k turné The Cure v roce 1984, kdy pracoval po boku svého mladšího bratra Daryla, který byl manažerem turné.

Bamonte nejprve pracoval jako asistent spoluzakladatele a hlavního vokalisty Roberta Smithe, než se stal plnohodnotným členem poté, co klávesista Roger O’Donnell v roce 1990 skupinu opustil.

Bamonteho prvním albem s The Cure bylo Wish z roku 1992. S kapelou pokračoval ve spolupráci i na dalších třech albech. V roce 2005 kapelu opustil, ale před třemi lety se k ní vrátil.

